عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع 450 مشروعا لتربية الماعز على الأسر الأكثر احتياجا بسيناء

متابعة مشروعات تربية
متابعة مشروعات تربية الماعز في قري سيناء

قال اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،  إن وزارة التضامن الاجتماعي،  وفرت تمويل لـ ٤٥٠ مشروعا وهي منحة لا ترد لمشروعات ماعز شامى خليط ،  وقد تم توزيعها علي المنتفعين من الأسر الأكثر احتياجا.

وقال اللواء شوشة ، انه تم تخصيص  150 مشروعا لقرى مدينة العريش ،و  200 مشروعا لقرى مركز بئر العبد ، 100 مشروعا لقري مركز الشيخ زويد .. حيث يتكلف المشروع  بتكلفة 10000 عشرة آلاف جنيها عبارة عن ماعز واحدة عشار وماعز واحدة أخرى فارغة و350 كيلو جراما من العلف. 

 

جهاز التنمية الشاملة

 

وأكد  أن رؤوس الأغنام تم توفيرها من خلال جهاز التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، وفى حالة النفوق الغير المتعمد وطبقا للقواعد يتم صرف تعويض من صندوق التأمين على الماشية.
ويعد  التمكين الاقتصادى أحد أهم الأدوات الاقتصادية فى تحسين الواقع الاقتصادي للمجتمع والأفراد ، يعتمد أولا على دراسة الأسر، من حيث : عدد أفرادها ومستواها التعليمي والمهارات والخبرات والقدرات التي يتمتع بها أفراد الأسرة حتى تتمكن من وضع برامج تأهيلية لهم من خلال جلسات تعديل السلوك .

 

كما يتم عمل  التدريب الفنى للميتفيدين لصقل مهاراتهم و اكسابهم مهارات وخبرات حتى نتمكن من دمجهم في عجلة التنمية وتوفير فرص عمل لهم ملائمة أو تنفيذ مشروعات ونقل أصولها لهم .

txt

برنامج دورات ميدانية للكشافة الجوية بمراكز الشباب في شمال سيناء

سيناء مشروعا الماعز الاسر الأكثر احتياجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. إقالة مسؤول بـ اتحاد الكرة في فضيحة أخلاقية

هل يتكرر مشهد سيول جدة في مصر؟.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة البرازيل وصربيا

مات قهرا لحرمانه من ابنته.. قصة وفاة الشاب محمد القباني تهز الفيسبوك

عمرة مجانية بعد فوز السعودية على الأرجنتين| تفاصيل

كيفيه إضافة وتعديل المواليد على بطاقة التموين

مجانا..قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرتغال وغانا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

مبلغ خرافي .. كم يتقاضى أحمد عز بعد حكم زينة الأخير

ترشيحاتنا

الكشف عن المحرض على قتل الأسرى الروس بأيدي الأوكرانيين

رضا عبدالعال: التحكيم العنصر الأسوأ في المونديال حتى الآن

جدة تغرق .. بيان عاجل من السعودية بشأن السيول والأمطار

بورصة السيارات .. زيادة 170 ألف جنيه على أسعار دونج فنج فينوتشيا ستار 2022

لسه بحبه.. أجمل صور جمعت بين ريم البارودى وأحمد سعد غير منتشرة

شوبير : رينارد بيفكرني بالجوهري ويجب الاستفادة منه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعمل مدرب يوجا .. معلومات عن زوج ابنة عبلة كامل البولندي

بعد الكشف عن صورها .. تصرف مفاجئ من زينب ابنة عبلة كامل

كنز لا يقدر بثمن.. فوائد حمص الشام

صاحبة تريند "الفرخة تفك".. تهين ربات البيوت وتسب المتابعين..من هي وما قصتها؟

فيديو

حمة كبيرة.. ميكب أرتست تفاجئ الجميع بمكياج عروسة يوم زفافها

رونالدو يحقق رقما قياسيا.. غانا تخسر أمام البرتغال وتكسب إحترام العالم..فيديو

قرار اتحاد الكرة العاجل بـ إقالة المسئول البارز بعد الفضيحة الأخلاقية |فيديو جراف

قرار عاجل ومهم.. البنك المركزي يوقف دعم مبادرات التمويل العقاري والسيارات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ