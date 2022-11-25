توزيع 450 مشروعا لتربية الماعز على الأسر الأكثر احتياجا بسيناء

قال اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن وزارة التضامن الاجتماعي، وفرت تمويل لـ ٤٥٠ مشروعا وهي منحة لا ترد لمشروعات ماعز شامى خليط ، وقد تم توزيعها علي المنتفعين من الأسر الأكثر احتياجا.

وقال اللواء شوشة ، انه تم تخصيص 150 مشروعا لقرى مدينة العريش ،و 200 مشروعا لقرى مركز بئر العبد ، 100 مشروعا لقري مركز الشيخ زويد .. حيث يتكلف المشروع بتكلفة 10000 عشرة آلاف جنيها عبارة عن ماعز واحدة عشار وماعز واحدة أخرى فارغة و350 كيلو جراما من العلف.

جهاز التنمية الشاملة

وأكد أن رؤوس الأغنام تم توفيرها من خلال جهاز التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، وفى حالة النفوق الغير المتعمد وطبقا للقواعد يتم صرف تعويض من صندوق التأمين على الماشية.

ويعد التمكين الاقتصادى أحد أهم الأدوات الاقتصادية فى تحسين الواقع الاقتصادي للمجتمع والأفراد ، يعتمد أولا على دراسة الأسر، من حيث : عدد أفرادها ومستواها التعليمي والمهارات والخبرات والقدرات التي يتمتع بها أفراد الأسرة حتى تتمكن من وضع برامج تأهيلية لهم من خلال جلسات تعديل السلوك .

كما يتم عمل التدريب الفنى للميتفيدين لصقل مهاراتهم و اكسابهم مهارات وخبرات حتى نتمكن من دمجهم في عجلة التنمية وتوفير فرص عمل لهم ملائمة أو تنفيذ مشروعات ونقل أصولها لهم .