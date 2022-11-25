BMW تكشف عن نسخة جديدة من M4 بناقل حركة مانيوال وتصميم استثنائي| صور

كان عام 2022 جيدا لعشاق BMW لأنهم لم يحصلوا فقط على M3 Touring الذي طال انتظاره ولكن أيضًا M4 CSL وأخيراً M2، الذي جاء تتويجًا للاحتفالات بالذكرى الخمسين لتأسيس M وإحياء رمز 3.0 CSL تكريمًا لسيارة Coupe Sport Lightweight في السبعينيات، ويوصف الطراز الحديث E9 بأنه "الطراز الخاص الأكثر تميزًا" في تاريخ قسم M المعروف بإنتاج وتطوير السيارات الرياضية داخل الشركة.

BMW M4 GT3

تأخذ الشبكة الأمامية المميزة شكل 3.0 CSL Hommage الاختبارية من عام 2015 ، لكنها تحتوي الآن على شكل شبكي داخلي في هيكل ماسي، ويتميز إطار الشبكة بلمسات نهائية من الألومنيوم المصقول ستلاحظه أيضًا على النوافذ الجانبية المحيطة، وتعود تلك التجاويف الكبيرة في الجزء الأمامي إلى طراز 3.0 CSLالأصلي، بكما تؤدي دورًا وظيفيًا عن طريق تبريد المحرك والمكابح، وتعتبر زعانف الهواء المثبتة على غطاء المحرك بمثابة عودة لطراز السبعينيات.

BMW M4 GT3

تأتي المصابيح الأمامية الليزرية المقتبسة من M4 CSL مع نفس اللمسات الصفراء كتقدير لسيارات السباق في الماضي وسيارة M4 GT3 الحديثة، حيث يكشف المظهر الجانبي عن مصدات منتفخة وعجلات مزورة بقياس 20 بوصة في الأمام و 21 بوصة في الخلف، وتأتي الأحذية اللامعة المطلية بالذهب بتصميم على شكل حرف Y وملفوفة بإطارات ميشلان حسب الطلب مع نقش "50" على الجدار بمناسبة نصف قرن من عهد قسم بالشركة البافارية M.

BMW M4 GT3

يمكن ملاحظة الاتصال الأكثر وضوحًا بالنموذج الكلاسيكي في الخلف حيث قامت BMW M بتركيب جناح بارز بأسلوب Batmobile الأيقوني، ويتميز الجناح بشعار M Power بتصميم كلاسيكي، وهو عريض مثل النطاق الكامل لـ 3.0 CSL وله جوانب مغلقة تمامًا مثل الأصل قبل 50 عامًا، ويكتمل العنصر الهوائي الكبير بجناح سقف مثبت على السقف شبيه بطراز E9.

BMW M4 GT3

تم طلاء محرك 3.0 CSL الجديد بألوان Alpine White Uni مع رسومات M التقليدية، وهو يستخدم أقوى محرك سداسي مضمن تم تثبيته على الإطلاق من قبل البافاريين، زتم تصنيف محرك التوربو المزدوج سعة 3.0 لتر بقوة 553 حصان (412 كيلو واط) و 550 نيوتن متر (404 رطل قدم).

BMW M4 GT3

ومن المثير للاهتمام أن رقم عزم الدوران انخفض فعليًا بمقدار 100 نيوتن متر (74 رطل قدم) مقارنةً بـ M4 Competition و 4 CSL ، وهذا على الأرجح لأن الإصدار الخاص الحصري للغاية يستخدم علبة تروس يدوية من ست سرعات لا يمكنها التعامل مع عزم الدوران الكامل.

BMW M4 GT3

يرسل ناقل الحركة ثلاثي الدواسات القوة حصريًا إلى العجلات الخلفية حيث قامت BMWبتركيب ترس تفاضلي، وتعتبر المكابح المصنوعة من الكربون والسيراميك قياسية، وكذلك نظام التعليق Mالمتكيف مع ممتصات الصدمات التي يتم التحكم فيها إلكترونيًا.

BMW M4 GT3

ستقوم BMW بتصنيع 50 سيارة فقط على مدار ثلاثة أشهر تقريبًا، وتمر كل سيارة بما لا يقل عن ثماني دورات تجميع في نفس العدد من محطات الإنتاج خلال عملية معقدة تستغرق ما يصل إلى 10 أيام.