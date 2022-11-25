عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

BMW تكشف عن نسخة جديدة من M4 بناقل حركة مانيوال وتصميم استثنائي| صور

BMW M4 GT3
BMW M4 GT3

كان عام 2022 جيدا لعشاق BMW لأنهم لم يحصلوا فقط على M3 Touring الذي طال انتظاره ولكن أيضًا M4 CSL وأخيراً M2، الذي جاء تتويجًا للاحتفالات بالذكرى الخمسين لتأسيس M وإحياء رمز 3.0 CSL تكريمًا لسيارة Coupe Sport Lightweight في السبعينيات، ويوصف الطراز الحديث E9 بأنه "الطراز الخاص الأكثر تميزًا" في تاريخ قسم M المعروف بإنتاج وتطوير السيارات الرياضية داخل الشركة.

بدايتها من 450 ألف جنيه.. 5 سيارات كروس أوفر جديدة زادت أسعارها

للشراء من الخارج.. قيمة الوديعة البنكية لسيارة هيونداي بايون بالدولار

BMW M4 GT3

تأخذ الشبكة الأمامية المميزة شكل 3.0 CSL Hommage الاختبارية من عام 2015 ، لكنها تحتوي الآن على شكل شبكي داخلي في هيكل ماسي، ويتميز إطار الشبكة بلمسات نهائية من الألومنيوم المصقول ستلاحظه أيضًا على النوافذ الجانبية المحيطة، وتعود تلك التجاويف الكبيرة في الجزء الأمامي إلى طراز 3.0 CSLالأصلي، بكما تؤدي دورًا وظيفيًا عن طريق تبريد المحرك والمكابح، وتعتبر زعانف الهواء المثبتة على غطاء المحرك بمثابة عودة لطراز السبعينيات.

BMW M4 GT3

تأتي المصابيح الأمامية الليزرية المقتبسة من M4 CSL مع نفس اللمسات الصفراء كتقدير لسيارات السباق في الماضي وسيارة M4 GT3 الحديثة، حيث يكشف المظهر الجانبي عن مصدات منتفخة وعجلات مزورة بقياس 20 بوصة في الأمام و 21 بوصة في الخلف، وتأتي الأحذية اللامعة المطلية بالذهب بتصميم على شكل حرف Y وملفوفة بإطارات ميشلان حسب الطلب مع نقش "50" على الجدار بمناسبة نصف قرن من عهد قسم بالشركة البافارية M.

BMW M4 GT3

يمكن ملاحظة الاتصال الأكثر وضوحًا بالنموذج الكلاسيكي في الخلف حيث قامت BMW M بتركيب جناح بارز بأسلوب Batmobile الأيقوني، ويتميز الجناح بشعار M Power بتصميم كلاسيكي، وهو عريض مثل النطاق الكامل لـ 3.0 CSL وله جوانب مغلقة تمامًا مثل الأصل قبل 50 عامًا، ويكتمل العنصر الهوائي الكبير بجناح سقف مثبت على السقف شبيه بطراز E9.

BMW M4 GT3

تم طلاء محرك 3.0 CSL الجديد بألوان Alpine White Uni مع رسومات M التقليدية، وهو يستخدم أقوى محرك سداسي مضمن تم تثبيته على الإطلاق من قبل البافاريين، زتم تصنيف محرك التوربو المزدوج سعة 3.0 لتر بقوة 553 حصان (412 كيلو واط) و 550 نيوتن متر (404 رطل قدم). 

 

BMW M4 GT3

ومن المثير للاهتمام أن رقم عزم الدوران انخفض فعليًا بمقدار 100 نيوتن متر (74 رطل قدم) مقارنةً بـ M4 Competition و 4 CSL ، وهذا على الأرجح لأن الإصدار الخاص الحصري للغاية يستخدم علبة تروس يدوية من ست سرعات لا يمكنها التعامل مع عزم الدوران الكامل.

BMW M4 GT3

يرسل ناقل الحركة ثلاثي الدواسات القوة حصريًا إلى العجلات الخلفية حيث قامت BMWبتركيب ترس تفاضلي، وتعتبر المكابح المصنوعة من الكربون والسيراميك قياسية، وكذلك نظام التعليق Mالمتكيف مع ممتصات الصدمات التي يتم التحكم فيها إلكترونيًا.

BMW M4 GT3

ستقوم BMW بتصنيع 50 سيارة فقط على مدار ثلاثة أشهر تقريبًا، وتمر كل سيارة بما لا يقل عن ثماني دورات تجميع في نفس العدد من محطات الإنتاج خلال عملية معقدة تستغرق ما يصل إلى 10 أيام.

مانيوال BMW Batmobile Alpine M4 Competition

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يتكرر مشهد سيول جدة في مصر؟.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة البرازيل وصربيا

مات قهرا لحرمانه من ابنته.. قصة وفاة الشاب محمد القباني تهز الفيسبوك

عمرة مجانية بعد فوز السعودية على الأرجنتين| تفاصيل

كيفيه إضافة وتعديل المواليد على بطاقة التموين

مجانا..قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرتغال وغانا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

كسر حاجز الـ11 ألف لأول مرة .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

مباراة واحدة على القنوات المفتوحة.. تعرف على مباريات الجمعة في المونديال وموعدها

موضوعات متعلقة

بورصة السيارات .. زيادة 170 ألف جنيه على أسعار دونج فنج فينوتشيا ستار 2022

سوق المستعمل.. فورد فوكاس بـ 150 ألف جنيه| تفاصيل

أبرزها سبورتاج وباسات.. 5 سيارات جديدة تبدأ بـ400 ألف جنيه| صور

للمغتربين.. اعرف قيمة الوديعة البنكية لسيارة كيا كارينز بالدولار

سوق المستعمل.. هوندا سيتي بـ90 ألف جنيه| تفاصيل

للشراء من الخارج.. قيمة الوديعة البنكية لسيارة هيونداي بايون بالدولار

تبدأ من 100 ألف ريال.. 5 سيارات سيدان يابانية فاخرة في السعودية|صور

أخبار السيارات|5 أنواع كروس أوفر جديدة زادت أسعارها.. قيمة الوديعة البنكية لـ هيونداي توسان بالدولار

ترشيحاتنا

استقرار أسعار النفط مع تمديد مباحثات سقف الأسعار على خام روسيا

إمام عاشور يطمئن الجمهور على صحة الونش |شاهد

وكيل الشهراني يعلن تفاصيل حالته الصحية ومدة غيابه عن الملاعب

فضل يوم الجمعة والسنن المستحبة في هذا اليوم

لو بتحب موبايلات Oppo..عرض على أحدث موبايل ب 3000 جنيه فقط

سيد معوض: أتمنى خروج أي منتخب داعم للأفكار الخاطئة من المونديال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خضوع أحمد سعد لعملية تجميل.. 5 أضرار كارثية لـ حقنة البوتكس

لسه بحبه.. أجمل صور جمعت بين ريم البارودى وأحمد سعد غير منتشرة

يعمل مدرب يوجا .. معلومات عن زوج ابنة عبلة كامل البولندي

بعد الكشف عن صورها .. تصرف مفاجئ من زينب ابنة عبلة كامل

فيديو

حمة كبيرة.. ميكب أرتست تفاجئ الجميع بمكياج عروسة يوم زفافها

رونالدو يحقق رقما قياسيا.. غانا تخسر أمام البرتغال وتكسب إحترام العالم..فيديو

قرار اتحاد الكرة العاجل بـ إقالة المسئول البارز بعد الفضيحة الأخلاقية |فيديو جراف

قرار عاجل ومهم.. البنك المركزي يوقف دعم مبادرات التمويل العقاري والسيارات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ