وسائل إعلام يمنية: وفاة شقيق رئيس المجلس السياسي الأعلى

أذاعت وسائل إعلام يمنية نبأ مقتل شقيق رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" الحوثية مهدي محمد المشاط بعد "معاناة مع المرض جراء إصابته بمواجهات مع قوات التحالف العربي".

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فإن مهدي المشاط "تلقى برقية عزاء ومواساة من أعضاء المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، بعد مقتل أخيه مصلح محمد المشاط عن عمر ناهز 43 عاما، بعد معاناة مع المرض جراء الإصابة التي تعرض لها خلال المواجهات العسكرية مع التحالف العربي.

كما تلقى المشاط برقيات تعزية من وزير الإعلام في حكومة صنعاء التابعة للحوثيين، ضيف الله الشامي، ومن مدير مكتب الرئاسة أحمد حامد.





