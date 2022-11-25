بعد خروجه باكيا.. مدرب البرازيل يكشف حقيقة انتهاء مشوار نيمار في كأس العالم



كشف تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، حقيقة انتهاء مشوار نيمار دا سيلفا، نجم السيليساو، في بطولة كأس العالم 2022.

وتعرض نيمار لإصابة قوية في الكاحل أدت إلى تورمه، خلال مواجهة صربيا أمس، الخميس، ولم يستطع استكمال المباراة، ودخل في نوبة بكاء.



وقال تيتي في تصريح صحفي عقب مباراة البرازيل:" نثق في أن يواصل نيمار اللعب في بطولة كأس العالم 2022، إنه يمتلك القدرة على تجاوز هذه الإصابة".



وفاز منتخب البرازيل على صربيا بهدفين دون رد، أحرزهم ريتشارليسون في الدقيقتين 62 و 73.



ويتصدر منتخب البرازيل ترتيب المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2022، وبفارق الأهداف عن صربيا صاحب المركز الثاني، بينما يحل منتخب الكاميرون ثالثا بدون نقاط وصربيا رابعا بدون رصيد.