حبس 26 عاطلا لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية في القليوبية

أمرت جهات التحقيق في القليوبية ، بحبس 26 عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيق ، لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية ، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلي المعمل الجنائي لفحصها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية.

وتمكنت من ضبط 26 عاطلاً خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبيةإخطارًا يفيد بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 26 عاطلاً بالقناطر الخيرية وطوخ وبنها وشبرا الخيمة والخانكة وقليوب وكفر شكر وقها وشبين القناطر والخصوص والعبور، بحوزتهم 5 أسلحة نارية، وعدد من الطلقات من ذات العيار، وكمية من المواد المخدرة المتنوعة "الهيروين، والحشيش، البانجو، الاستروكس، الشادو، والأيس، وأقراص مخدرة، والبودر.

وبمواجهة المتهمين، بما أسفرت عنه الحملات، أقروا جميعًا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحررت المحاضر اللازمة وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.