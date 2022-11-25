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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وعد أهلاوي.. أحمد حسن يعلن موعد انتهاء أزمة كهربا

كهربا
كهربا

أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، حصل على وعد من إدارة القلعة الحمراء، بانتهاء أزمة الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك، في قبل شهر يناير المقبل.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "خاص.. كهربا يحصل على وعد من مسئولي الأهلي بحل أزمة إيقافه قبل شهر يناير".

وكانت المحكمة الرياضية، أصدرت حكما نهائيا بتغريم محمود عبد المنعم كهربا 2 مليون دولار لصالح نادي الزمالك، بسبب انتقاله إلى نادي أفيس البرتغالي في عام 2019، رغم سريان عقده مع نادي الزمالك.

وتعاقد النادي الأهلي نهاية شهر ديسمبر عام 2019 مع اللاعب محمود عبد المنعم كهربا لمدة أربع سنوات ونصف السنة، في صفقة انتقال حر، بعدما قام اللاعب بفسخ تعاقده مع نادي أفيس البرتغالي بالتراضي.

ويشارك كهربا في تدريبات الأهلي بشكل طبيعي، لكن لا يحق له المشاركة في المباريات الرسمية، إلا بعد سداد الغرامة لنادي الزمالك.
 

كهربا الأهلى الزمالك أحمد حسن محمود عبد المنعم كهربا

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