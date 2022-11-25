بالصور.. انتظام العملية الانتخابية بنادي سموحة على مقعد الرئيس

شهدت انتخابات نادي سموحة بالإسكندرية على مقعد رئيس مجلس إدارة النادي، إقبالا متزايدا من أعضاء الجمعية العمومية، وذلك في الساعات الأولى من فتح باب التصويت علي ٦ مرشحين على مقعد الرئيس الذي بدأ في التاسعة صباحا، تحت إشراف قضائي، وموظفي مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية.



ويشرف على الانتخابات مستشارين من هيئة قضايا الدولة في 100 لجنة داخل النادي، فضلا عن التأمين الكامل من قبل مديرية أمن الإسكندرية خارج أسوار النادي.

وأظهر موظفي الشباب والرياضة الذين توافدوا على النادي قبل فتح باب التصويت التزاما كبيرا في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتنظيمية وحسن التعامل مع أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت لضمان حسن سير عملية الانتخابات في سهولة ويسر.

وأوضحت دكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أن عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات يبلغ حوالي 103 ألف و863 ناخب وتم تخصيص 100 لجنة للإدلاء بالأصوات وسط إشراف قضائي كامل، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.



وقررت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، إيقاف عمليات التصويت خلال فترة صلاة الجمعة.