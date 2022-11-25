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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح البرومو الأول لـ فيلم اتنين للإيجار.. فيديو

اتنين للايجار
اتنين للايجار

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “اتنين للإيجار” البرومو الأول الخاص بالعمل تمهيداً لعرضه في دور عرض السينما خلال الفترة القليلة المقبلة.

وروجت الفنانة إسعاد يونس لـ فيلم “اتنين للإيجار”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، ونشرت صورة البوستر الرسمي للفيلم، وعلقت علي الصورة كاتبة: “توكلنا علي الله …قريباً”.

وتشارك الفنانة ميرهان حسين، خلال أحداث فيلم  “اتنين للإيجار” بطولة إحدى حكايات الفيلم، وبطولة حكاية تشاركها مع النجم بيومي فؤاد ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف محمد القواشتي وإخراج شادي علي، والفيلم إنتاج الفنانة إسعاد يونس، ويعتبر هذا العمل هو عودة لـ الفنانة إسعاد يونس مرة أخرى لتجربة الإنتاج بعد توقفها فترة طويلة.

تفاصيل دور ميرهان حسين في فيلم اتنين للإيجار

قريبا .. إسعاد يونس تروج لـ فيلم اتنين للايجار بالبوستر الرسمي

يذكر أن إنتهت الفنانة ميرهان حسين من تسجيل الأغنية الدعائية لـ فيلم اتنين للإيجار، والتي تتعاون فيها مع الموزع إسلام شيبسي.

ونشر الموزع إسلام شيبسي صورة تجمعه مع الفنانة ميرهان حسين، معلنًا فيها عن انتهائهم من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم اتنين للإيجار، حيث قال: الحمد لله تم الانتهاء من تراك جديد مع حبيبة قلبي، ميرهان حسين ألذ وأجمل إنسانه في الكوكب.

وتابع إسلام شيبيسي: الأغنية من توزيعي، كلمات سامح الكومي، ألحان خالد سلطان ، محمد جودة هندسة وميكس وماستر من فيلم أتنين للإيجار.

اتنين للإيجار السينما محمد القواشتي فيلم اتنين للإيجار الموزع إسلام شيبسي

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