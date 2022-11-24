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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قريبا .. إسعاد يونس تروج لـ فيلم اتنين للايجار بالبوستر الرسمي

بوستر فيلم اتنين
بوستر فيلم اتنين للإيجار

روجت الفنانة إسعاد يونس لـ فيلم “اتنين للإيجار”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت إسعاد يونس صورة البوستر الرسمي للفيلم، وعلقت علي الصورة كاتبة: “توكلنا علي الله …قريباً”.

ميرهان حسين تنتهي من تسجيل الأغنية الدعائية لـ فيلم اتنين للإيجار

إسعاد يونس تروج لضيفة حلقتها القادمة

 انتهت الفنانة ميرهان حسين من تسجيل الأغنية الدعائية لـ فيلم اتنين للإيجار، والتي تتعاون فيها مع الموزع إسلام شيبسي. 

ونشر الموزع إسلام شيبسي صورة تجمعه مع الفنانة ميرهان حسين، معلنًا فيها عن انتهائهم من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم اتنين للإيجار، حيث قال: الحمد لله تم الانتهاء من تراك جديد مع حبيبة قلبي، ميريهان حسين ألذ وأجمل إنسانه في الكوكب. 

وتابع إسلام شيبيسي: الأغنية من توزيعي، كلمات سامح الكومي، ألحان خالد سلطان ، محمد جودة هندسة وميكس وماستر من فيلم اتنين للإيجار.

أبطال فيلم اتنين للإيجار

وتشارك الفنانة ميرهان حسين، خلال أحداث فيلم اتنين للإيجار بطولة إحدى حكايات الفيلم، وبطولة حكاية تشاركها مع النجم بيومي فؤاد ومحمد ثروت، وهو من تأليف محمد القواشتي وإخراج شادي علي، والفيلم إنتاج الفنانة إسعاد يونس، ويعتبر هذا العمل هو عودة لـ الفنانة إسعاد يونس مرة أخرى لتجربة الإنتاج بعد توقفها فترة طويلة.

الفنانة إسعاد يونس اسعاد يونس فيلم “اتنين للإيجار” اتنين للإيجار الإعلامة إسعاد يونس

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