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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عالِم أزهري يكشف تفاصيل مساهمة نبض الحياة فى بناء المساجد

صدى البلد

كشف الشيخ حافظ عبد الحليم من علماء الأزهر الشريف، عن أن مؤسسة نبض الحياة أحد جمعيات المجتمع المدني التي تعمل في عدد من الأمور الخيرية.

وأضاف حافظ عبد الحليم خلال حلقة اليوم من برنامج «بنت البلد» المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي تقدمه «نشوى مصطفى»: أن شكر نعم الله على الإنسان تكون بمساعدة المحتاجين.

مؤسسة نبض الحياه 

وأوضح حافظ عبد الحليم، أن مؤسسة نبض الحياه تعمل على بناء المساجد فى عدد من محافظات مصر.

ولفت حافظ عبد الحليم، إلى أن المؤسسة تعمل على إنشاء مسجد بعزبة عبد الكريم بمحافظة قنا وتحتاج تبرعات لاستكماله.

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