النشرة الدينية.. التوكل لا يمنع السعي.. علي جمعة: الرزق كالأجل ليس بيد أحد.. وهل يوجد دعاء محدد للإقلاع عن التدخين؟ أمين الفتوى ينصح

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام والقضايا التى تهم المواطنين فى حياتهم اليومية، نبرز أهمها فى هذه النشرة الدينية.
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