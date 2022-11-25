لن تنتهي.. أول تعليق من مدرب قطر بعد توديعه كأس العالم 2022 رسميًا

علق الإسباني فيليكس سانشيز، المدير الفني لمنتخب قطر، على خسارته من منتخب السنغال، بنتيجة 3/1، وتوديعه لبطولة كأس العالم 2022.

وقال سانشيز في تصريحات عقب المباراة: “فريقي قدم مستوى جيد وحاولنا اللعب بتنافسية وفي النهاية لم تكن لنا الفرص التي تمنيناها”.

وأضاف: “النتيجة أمام السنغال لا تعكس الأداء الجيد وسنستعد لمواجهة هولندا”.

واختتم: "كأس العالم سينتهي ولكن كرة القدم لن تنتهي وسنعمل من أجل المستقبل”.

ويتذيل منتخب قطر المجموعة الأولى والتي تضم كلا من هولندا والسنغال والإكوادور، بدون نقاط، ويبتقى مباراة وحيدة فقط في المجموعة.