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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن: لم نعط ضوءا أخضر لتركيا كي تشن عملية عسكرية شمال سوريا

الجيش التركي في سوريا
الجيش التركي في سوريا

أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا نيكولاس جرانجر، أن الولايات المتحدة لم تعط موافقة لتركيا كي تشن عملية عسكرية شمالي سوريا، فيما تتصاعد المخاوف من تنفيذ تركيا تهديداتها بشن عملية برية واسعة.

وقال جرانجر في تصريحات لقناة العربية، اليوم الجمعة، "أبلغنا أنقرة عبر سفيرنا معارضتنا الشديدة لعمليتها العسكرية"، وأضاف أن "العمليات العسكرية تقوض جهود مكافحة داعش وتهدد الاستقرار في المنطقة".

يأتى ذلك فيما جددت تركيا، اليوم الجمعة، التأكيد أن عملياتها العسكرية مستمرة في الشمال العراقي والسوري ضد القوات الكردية التي تصفها بالإرهابية. وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، أن عملية "المخلب - السيف" التي أطلقتها بلاده الأحد الماضي، مستمرة براً وجواً، حتى يتوقف "خطر الإرهابيين".

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وكان الوزير التركي قد أعلن في وقت سابق أن العملية، التي أطلقتها بلاده هي "الأكبر والأشمل والأكثر فاعلية" ضد المسلحين بشمال العراق وسوريا. كما دعا الدول المعنية خاصة الولايات المتحدة إلى وقف ما وصفه بدعم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية.

يذكر أن للولايات المتحدة قرابة 900 جندي يتمركزون خصوصاً في شمال شرق سوريا، حيث يعملون مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي يقودها مقاتلون أكراد من وحدات حماية الشعب لمحاربة فلول داعش.

وكانت أنقرة أطلقت منذ الأحد الماضي، سلسلة من الضربات الجوية والقصف المدفعي المتواصل ضد مواقع لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في شمال العراق وسوريا على السواء.

وأتت تلك العملية بعدما اتهمت السلطات التركية الطرفين، رغم نفيهما، بالمسئولية عن تفجير عبوة ناسفة في 13 نوفمبر في إسطنبول، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 81 بجروح.

تركيا سوريا الولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني قوات سوريا الديمقراطية

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