نائبة : بيان البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان بمصر اتهامات باطلة

أكدت النائبة سحر صدقي عضو مجلس النواب ، بأن قرارات البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر اتهامات باطلة ، اعتاد البرلمان الأوروبي أن يطلقها كل حين وآخر ، من أجل تنفيذ أجندات هدفها النيل من استقرار الدول.

موضحة بأن الدولة المصرية كان ولا تزال لها الريادة في المنطقة والعالم وان مثل هذه الأكاذيب لن تنال من مصر ومستمرون في بناء الجمهوريه الجديدة بكل قيمنا الراسخة وعلي رأسها ، إعلاء مبادئ حقوق الإنسان كما نصت عليها الأمم المتحدة.

ولفتت سحر صدقي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أوروبا تركت مشاكلها الداخلية ، من العنصرية وقمع الأقليات والفساد الأخلاقي، والإهدار للكرامة الانسانية ، التى تمارسه اوروبا يومياً ضد غير لونها ، وتفرغت لمتابعة ومحاسبة مصر ، فهذا غير مقبول ولن يكون.

وشددت صدقي بأن المصريين أصحاب حضارة وتاريخ وقت أن كانت أوروبا ظلام قادت مصر التنوير في العالم ، واننا علي مشارف الجمهوريه الجديدة ونبني وطن من جديد يقوم علي العدل والمساواة ومراعاة حقوق الإنسان ، وان دولة القانون هي التي تحكم في مصر ، والجميع سواسية أمام القانون ، وان افترءات البرلمان الأوروبي ، لن تثني الدولة المصرية علي المضي قدما في خطوات الإصلاح.

وتابعت صدقي بأن نواب مصر ونواب مستقبل وطن ، علي قلب رجل واحد خلف الدولة المصرية والقياده السياسية لاستكمال مسيرة البناء ، في دولة ترعي حقوق الانسان وترعي حق شعبها.