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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عضو المجلس القومي : افتتاح عيادات خاصة للمرأة بجامعتي الأزهر وقناة السويس

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

أكدت الدكتورة نسرين البغدادي، عضو المجلس القومي للمرأة، إن ملف حماية المرأة من العنف، يحظى باهتمام كبير جدا، في ظل إرادة سياسية داعمة لتمكين المرأة والقضاء على أشكال التمييز والعنف.

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وأضافت الدكتورة نسرين البغدادي، عضو المجلس القومي للمرأة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "اكسترا نيوز"،: "دستور 2014 يحوي 21 مادة، تنص على المساواة بين المواطنين ومنع أي تمييز بينهم".

 وأشارت إلى القوانين التي صدرت لتحمي المرأة، خاصة فيما يتعلق بالتحرش الجنسي والإلكتروني، حيث تم تشديد العقوبة في القانون. 

وأوضحت أن الحملة التي يقودها المجلس القومي للمرأة، تأتي تحت عنوان "كوني"، ومعناها تدعيم للثقة، ووجود المرأة بإرادتها، وأنها تستطيع أن تكون عضو فاعل في المجتمع.

وتابعت أن حملات المجلس ستجوب المحافظات، لمحاربة ختان الإناث، بالاشتراك مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، مشيرة إلى أن الحملة ستشهد العديد من الفعاليات، ومنها افتتاح عيادات خاصة للمرأة بجامعتي الأزهر وقناة السويس، وندوات مناهضة العنف المعنوي، وندوات للرائدات الريفيات.

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