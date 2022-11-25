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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هل يمكن حدوث سيول جدة في مصر؟.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا

سيول جدة
سيول جدة

فجرت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الارصاد الجوية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن احتمالية حدوث سيول مثل التي حدثت في جدة في المملكة العربية السعودية، في مصر، خلال الفترة المقبلة.

 

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وأضافت إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي محمد علي خير، مقدم برنامج المصري أفندي، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الجمعة، أن المملكة العربية السعودية تعاني من منخفض السودان، وبالتالي تسبب في سقوط كميات كبيرة الأمطار، بعد نكون سحب رعدية. 

وتابعت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الارصاد الجوية، أن هناك موجة تقلبات جوية تمر على بحر العرب الي البحر الأحمر، لافتة إلى أن من الوارد حدوث مثل هذا الطقس في مصر، في بعض المناطق في جمهورية مصر العربية. 

 

من الموارد تعرض مصر لتلك الموجات الغزيرة من الأمطار 


وأكملت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الارصاد الجوية، أن من الموارد تعرض مصر لتلك الموجات الغزيرة من الامطار، متوقعة سقوط أمطار عادية خلال يومي الاثنين والثلاثاء.


 

 

سيول سيول جدة الأرصاد الأرصاد الجوية إيمان شاكر

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