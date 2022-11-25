التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح الدورة السابعة لمهرجان "شرم الشيخ للمسرح الشبابي"

افتتح منذ قليل فعاليات الدورة السابعة لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، حيث شهد حفل الإفتتاح الذى أقيم برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فوده، عددا من الفقرات فى قصر ثقافة شرم الشيخ، والذى قدمته الإعلامية بوسى شلبى.

بدأ المهرجان بكرنفال احتفالي على السجادة الحمراء، و داخل المسرح بدأ الحفل بأوبريت غنائى بعنوان "لأن الحلم عاش" غناء المطربة مروة ناجي والمطرب وائل الفشني، والكلمات والأشعار لدكتور مصطفي سليم، والألحان والتوزيع لأحمد مصطفي، وإخراج محمد هشام "ميدو بلبل" وهو أحد الفائزين بجائزة عصام السيد للعمل الأول فى إحدي دورات المهرجان .



ومن كلمات الأوبريت، "لأن الحلم عاش حيث احتضنه الأرض ومنحتنا السلام لم نستسلم وحملنا خارطتنا فكان الخير في أرض السلام.. فى مدينة السلام .. كل أجناس البشر ..يتنفسون السلام ..ويعشقون البحر ..هنا فى شرم الشيخ ..البحر قد وهب المدينة معرضا والأرض قد وهبتها فيروزا ..والشمس قد مالت عليها ميلة العشاق.. كنا شبابا عشق المسرح ..فى مسرحنا وملأنا مدينتنا الغراء تمثيلا وفنون"

وبعدها تم تقديم فيلم قصير عن الفنان الراحل دكتور نبيل الألفى الذى تحمل الدورة السابعة اسمه، وتسلم تكريمه حفيده ، وعرضت له لقطات من أشهر أعماله الفنية، ثم عُرض فيديوهات تعريفية للنجوم المكرمين فى هذه الدورة وصعدت بعدها على المسرح دكتورة انجى البستاوى مدير عام المهرجان وقالت ملمتها : دائما الذى يحركنا فى دورات المهرجان هو الحب، فالجميع هنا يعمل بالحب، سواء فريق العمل أو الإدارة أو حتى الحضور، ونتمنى أن يصل لكم حبنا للمسرح وللمهرجان وتنال هذه الدورة كل النجاح، وتستمتعوا بالعروض المشاركة من مختلف دول العالم.

وقال مؤسس ورئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوى: اليوم نصل للمحطة الأصعب فى ظل الظروف الإقتصادية التى يمر بها العالم، وكما قالت د.انجى نعمل جميعا فى هذا المهرجان بالحب ونقدم لكم دورة أحببناها .. وسعيد جدا بهذه الدورة لإن دولة العراق الشقيقة تحل ضيفا شرفيا عزيزا على قلبنا، ودعونى أشكر كل الرعاة الذين ساندونا فى هذه الدورة، بداية من وزيرة الثقافة دكتورة نيفين الكيلانى،ومحافظة جنوب سيناء، ووزارة السياحة والآثار، وجمعية نادى المسرح المصرى للثقافة والفنون، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والهيئة الدولية للمسرح، والهيئة العربية للمسرح، وبلدية ظفار، والمجلس الأعلى للثقافة، والبيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية، والوكيل الإعلانى للمهرجان "الكيان"، والفندق الشريك "شركة دريمز للمنشآت الفندقية" ، والراديو الرسمى "انرجى NRG"، بالتعاون مع نقابة الفنانين العراقيين، نقابة الفنانين الكويتين، المركز الثقافى الإيطالى، نقابة المهن السينمائية، وماز ايجانسى، وشركة بوفانا للمياة، ودار حابى للنشر، ومؤسسة إتجاهات، وGr جروب.

وقدم المهرجان لفتة خاصة وإنسانية ووفاء، أهدتها للفنان الدكتور والشاعر القدير مصطفى سليم الذى أصر على الحضور رغم الوعكة الصحية الشديدة التى يمر بها واصراره على العمل وكتابة كل كلمات أفلام المكرمين.. واستقبل كل الحضور دكتور سليم بحفاوة شديدة، وتصفيق حار لهذا المبدع الكبير.



وصرحت سيدة المسرح الفنانة القديرة سميحة أيوب الرئيس الشرفى للمهرجان : كل الحب والدعم لإدارة المهرجان والحضور والمُكرمين. أما القنصل الفخرى بايطاليا فى شرم الشيخ "فابيو بروسيني" قال كلمته باللغة العربية : "السيدات والسادة أنه شرف كبير لى أن أكون متواجدا فى هذا الإحتفال الكبير وخاصة فى مدينة السلام وكل التمنيات للكل بالنجاح والتوفيق."

وقال اللواء محمود عيسى نائب اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء : أهلا بكم فى مدينة السلام وأول مهرجان يقام على أرض شرم الشيخ الجديدة، بعد مؤتمر المناخ، حيث كنا رافعين "شعار نحن نستطيع" وقد استطعنا بالفعل، وأنقل للحضور كل التحيات من اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، وأتمنى لكم وقتا سعيدا.. ودورة موفقة .

ثم صعد بعدها على خشبة مسرح الإفتتاح عدد من القامات الفنية والمسرحية الهامة، والتى أثرت أعمالهم الحركة المسرحية فى مختلف الدول، فمن مصر تصعد على خشبة المسرح "نفرتيتى الفن" النجمة القديرة سوسن بدر، لتكريمها "الشخصية العربية لهذه الدورة"، عن مسيرتها الفنية الحافلة، وقالت الفنانة القديرة سوسن بدر بعد استلامها تكريمها : "ما الحب إلا للحبيب الأول".. المسرح هو الحب الأول والأخير والأبدى وشكرا لكل المهرجان، وسعيدة بهذا التكريم على خشبة المسرح، حيث له مكانة خاصة وحب مختلف عن كل تكريماتى السابقة.. وكل الأمنيات لهذه الدورة بالنجاح.

وقال المخرج الكبير الأمريكى المُكرم لهذه الدورة "ريتشارد شيكنر " الجميع هنا جاءوا من أماكن مختلفة ليحتفوا بالمسرح ونجومه ومُحبيه، وسعيد بوجودى هنا فى شرم الشيخ ومشاركتكم بالإحتفاء بالمهرجان.

كما أهدى المهرجان للفنان العراقي مازن محمد مصطفي درع سميحة أيوب التقديري، والنجمة والفنانة القديرة أمل الدباس من ( المملكة الأردنية الهاشمية )، والفنان القدير عبدالله راشد من "الامارات العربية المتحدة" ، وهم المكرمون من المسرح العربي ، وقالت الفنانة الأردنية القديرة أمل الدباس : من الأردن لأم الدنيا مصر الحبيبة، أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير، لكل الحضور، وهذا التكريم غالى على قلبى، وكل الشكر لوزارة الثقافة المصرية على دعم هذه التظاهرة الفنية المسرحية التى ترفع درجة الوعى بالمسرح وكل الشكر لمحافظ جنوب سيناء، حيث أن مدينة السلام حاضرة فى الوجدان دائما.. وننتمى لها ونعشقها ولا شك أن الفن والمسرح هو مقياس رقى الشعوب".

وأضاف الفنان القدير رياض الخولى فى كلمته بعد تكريمه : من الجميل جدا أن يُقام مهرجان للمسرح فى مدينة ساحلية، لإن المسرح أبو الفنون وبه تنموا الشعوب بشكل أرقى وأفضل ، وكرم النجم الشاب محمد عادل ، ونال تصفيقا كبيرا ،

أما الفنان الإماراتى عبدالله الراشد فقد شكر ادارة المهرجان شكرا لاختيار جيله للتكريم والوقوف بجانب قامات مسرحية كبيرة على خشبة واحدة ، وبعدها صعد كل رؤساء وأعضاء لجان التحكيم المختلفة بالمهرجان ، وكان منهم النجوم المصريين مصطفي شعبان ، ومجدي كامل ، ومحمود حجازي ، وكل اعضاء لجان التحكيم من مختلف دول العالم.

مهرجان شرم الشيخ للمسرح

مهرجان شرم الشيخ للمسرح

مهرجان شرم الشيخ للمسرح

مهرجان شرم الشيخ للمسرح

مهرجان شرم الشيخ للمسرح

مهرجان شرم الشيخ للمسرح

مهرجان شرم الشيخ للمسرح

مهرجان شرم الشيخ للمسرح

مهرجان شرم الشيخ للمسرح

مهرجان شرم الشيخ للمسرح

مهرجان شرم الشيخ للمسرح

مهرجان شرم الشيخ للمسرح

مهرجان شرم الشيخ للمسرح

مهرجان شرم الشيخ للمسرح

مهرجان شرم الشيخ للمسرح

مهرجان شرم الشيخ للمسرح

مهرجان شرم الشيخ للمسرح

مهرجان شرم الشيخ للمسرح

مهرجان شرم الشيخ للمسرح

مهرجان شرم الشيخ للمسرح

مهرجان شرم الشيخ للمسرح

مهرجان شرم الشيخ للمسرح

مهرجان شرم الشيخ للمسرح

مهرجان شرم الشيخ للمسرح

مهرجان شرم الشيخ للمسرح