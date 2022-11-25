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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باسم سمرة: نفسي أعمل شخصية الرئيس محمد نجيب

باسم سمرة
باسم سمرة

كشف الفنان باسم سمرة، عن أمنيته في تجسيد شخصية الرئيس الراحل محمد نجيب في عمل تاريخي، قائلا: "نفسي اعمل شخصية تاريخية وهي محمد نجيب وعملت قبل كده عبد الحكيم عامر والراجل ده اتظلم والتاريخ انصفه لما تعمل قاعدة باسمه من أكبر القواعد العسكرية في مصر".

وأضاف باسم سمرة، في حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه نجح في الأعمال الكوميدية مع النجوم محمد هنيدي وليلي علوي وفي مسلسل ذات، موضحا أنه يفضل تمثيل كوميديا الموقف وينقصه العلاقات والذكاء الاجتماعي للظهور بشكل أكبر.

وتابع: "مفيش أدوار بتتفصل عليا وفي ناس بيتعمل لها أدوار مخصوصة وأفلام تتعمل لناس معينة وتتصرف عليها كتير وينقصني العلاقات والذكاء الاجتماعي وعندي علاقات ولكن مش بعرف استغلها وعمري ما برفع سماعة التليفون واكلم حد على دور".

باسم سمرة حبر سري محمد نجيب أسما إبراهيم الأعمال الكوميدية القاهرة والناس

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