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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

هبة ياسر تنصح بهذا المنتج كبديل لبالون المعدة لسد الشهية لـ 12 ساعة.. فيديو

الدكتورة هبة ياسر
الدكتورة هبة ياسر

قالت الدكتورة  هبة ياسر  ، أخصائية التغذية ، إن كورس " الأنسيليوم " يقضي على أغلب المشاكل التي تسببها السمنة ، مشيرة إلى أن الكورس يقفل الشهية نهائيا.

 

وأضافت الدكتورة هبة ياسر ، خلال برنامجها " عيش حياتك " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن كورس " الأنسيليوم " هو بديل بالون المعدة ، ويساهد على أمتلاء المعدة نهائيا ، والامتناع عن الأكل لمدة تصل لـ 12 ساعة.

 

ولفتت هبة ياسر ، إلى أن الكورس يحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم ، كما ويحفز عملية الحرق للدهون المتكتلة عن طريق فيتامين " د " .

 

الدكتورة هبة ياسر عيش حياتك الأنسيليوم السمنة توك شو

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