هبة ياسر تنصح بهذا المنتج كبديل لبالون المعدة لسد الشهية لـ 12 ساعة.. فيديو

قالت الدكتورة هبة ياسر ، أخصائية التغذية ، إن كورس " الأنسيليوم " يقضي على أغلب المشاكل التي تسببها السمنة ، مشيرة إلى أن الكورس يقفل الشهية نهائيا.

وأضافت الدكتورة هبة ياسر ، خلال برنامجها " عيش حياتك " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن كورس " الأنسيليوم " هو بديل بالون المعدة ، ويساهد على أمتلاء المعدة نهائيا ، والامتناع عن الأكل لمدة تصل لـ 12 ساعة.

ولفتت هبة ياسر ، إلى أن الكورس يحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم ، كما ويحفز عملية الحرق للدهون المتكتلة عن طريق فيتامين " د " .