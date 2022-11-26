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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

لتعزيز الشراكة الاستراتيجية التنموية

تفاصيل بروتوكول تعاون جديد بين حياة كريمة والمجلس الأعلى للجامعات

صدى البلد

عقدت مؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس الأعلى للجامعات،  من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية التنموية في قري محافظات حياة كريمة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

وتأتي هذة الشراكة على هامش انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور أيمن عاشور رئيس المجلس الأعلى للجامعات وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

 ووقع البروتوكول عن مؤسسة حياة كريمة آية عمر القماري رئيس مجلس الأمناء، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بحضور السادة رؤساء الجامعات المصرية وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة ندى الدمياطي رئيس القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة، والدكتورة غادة البهنساوي رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة، وندى خضر رئيس قطاع التعليم والثقافة والتوعية، والدكتور مصطفي السعيد مدير إدارة العلاقات  الخارجية بالقطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة.

أهداف التعاون

يأتي بروتوكول التعاون من أجل التنسيق والتعاون المشترك وتكامل الجهود المبذولة بين المجلس الأعلى للجامعات ومؤسسة حياة كريمة مع كافة الشركاء، خاصة الوزارات والهيئات والجهات ذات الصلة، بهدف تنفيذ المبادرات خاصة في المجال الصحي، بهدف تحسين جودة حياة المواطن، خاصه في ظل التأثيرات السلبية لفيروس كورونا على الأوضاع المعيشية للأسر الأكثر احتياجًا، وبما يحقق جهود الدولة طبقًا وأهداف التنمية المستدامة.

يسعى الطرفين إلي بذل الجهود المشتركة للمساهمة بالارتقاء بالمستوى التعليمي والصحي والاقتصادي والاجتماعي للأسر في القرى الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية، طبقاً لخريطة الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على أن يتم تمكين الأسر من الحصول على كافة الخدمات التعليمية والصحية الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تساهم في تحقيق "حياة كريمة" لأسرهم وذويهم. 

بموجب بروتوكول التعاون سيتم تنظيم وإقامة القوافل الشاملة (الطبية – البيطرية – الزراعية – الاقتصاد المنزلي) لخدمة القرى الأكثر احتياجا، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج وتحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات الجامعية، و تقديم الخدمات التوعوية والتثقيفية في كافة القضايا الاجتماعية والصحية للمواطنين في مختلف قري ومحافظات حياة كريمة، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الهندسي وتجميل قرى مبادرة حياة كريمة .

وبدوره يقوم المجلس الأعلى للجامعات بالتنسيق مع كليات الفنون الجميلة والهندسة بالجامعات المصرية لتجميل وتطوير قرى  ومحافظات مبادرة "حياة كريمة" من خلال تصميم وابتكار عدد من الرسومات المعمارية والفنية والفنون التشكيلية خاصه بمشاريع التخرج لاستخدامها في إبراز الجانب الحضاري والجمالي بالقري الأكثر احتياجا كذلك وضع عدد من التصميمات الهندسية والمعمارية لتطبيقها علي منازل ومنشآت قري ومحافظات حياة كريمة في إطار منظومة علمية وفنية ومعمارية حديثة تليق بالمواطنين كما يقوم الأعلى للجامعات بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية بمختلف كليات الجامعات المصرية لتطوير قدرات مواطني قرى ومحاظات المبادرةومنحهم شهادات تدريبية، لتأهيلهم لسوق العمل في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي.

حياة كريمة بروتوكول التنموية المجلس الاعلى للجامعات مؤسسة حياة كريمة

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