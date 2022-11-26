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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

7 مكاسب لاتفاقية الاتصالات و500 جلوبال.. بناء قدرات 200 شركة ناشئة من رواد الأعمال

ريادة الأعمال
ريادة الأعمال

وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمس اتفاقية تعاون مع شركة 500 جلوبال، فيما وقع الاتفاقية ممثلا عن الوزارة هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا "إيتيدا"، حيث من المقرر وفقا للاتفاقية افتتاح مقر شركة 500 جلوبال بمصر، وهو الأول لها في أفريقيا، لتشغيل مركز إبداع مصر الرقمية "الجيزة"، باعتبار مركزا حيويا عالميا يتم تجهيزه على أعلى مستوى لتنمية قدرات الشركات الناشئة، ودعم الإبداع الرقمى وريادة الأعمال لدى الشباب.

 

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تفاصيل الاتفاقية مع 500 جلوبال

وقع الاتفاقية الدكتور حسام عثمان نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وكورتنى باول الرئيس التنفيذي للعمليات والشريك الإداري لشركة "500 جلوبال"، ومدتها 3 سنوات ويتضمن الاتفاق النقاط التالية:

  • قيام شركة "500 جلوبال" بتأسيس مقر لها بمصر.
  • أن تقوم 500 جلوبال ببناء قدرات نحو 200 شركة ناشئة خلال الـ 3 سنوات مدة الاتفاقية.
  • أن تأسس الشركة صندوق للاستثمار في الشركات الناشئة بمصر.
  • تنفيذ دورة سنوياً من برنامج الشركات الناشئة لعدد 15 شركة ناشئة فى مرحلة النمو pre-Series A startups.
  • تنفيذ دورتين سنوياً من برنامج معسكر الشركات الناشئة لعدد 25 شركة فى مرحلة التأسيس.
  • تنفيذ دورة سنوياً من برنامج معسكر فرق إدارة حاضنات/ مسرعات الشركات الناشئة والذي يستهدف إعداد نحو 60 شابا وشابة لإدارة مسرعات الأعمال.
  • تنفيذ مجموعة من الفعاليات الدورية بهدف تشبيك مجتمع الشركات الناشئة محلياً واقليمياً ودولياً، وتأسيس صندوق للاستثمار فى الشركات الناشئة بمصر.

30 مراكز لدعم الشركات الناشئة بـ 5 مليارات جنيه

في هذا الصدد، قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن الشراكة مع "500 جلوبال"، تأتي في ضوء حرص الوزارة، على التعاون مع كبرى المشغلين، لبناء شبكة واسعة من الخبراء والمستثمرين لتطوير قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال القائمة على الابتكار التكنولوجي؛ حيث تعمل الوزارة على إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية في كافة المحافظات لتنمية قدرات الشركات الناشئة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال؛ مستهدفة إنشاء 30 مركزا فى كافة أنحاء الجمهورية باستثمارات تقدر بنحو 5 مليارات جنيه.

وتسعى مصر في ظل التوجه العالمي نحو التكنولوجيا والبيانات إلى دعم الشباب، فيما أكد الدكتور عمرو صبحي خبير تكنولوجيا المعلومات، أن التحول التكنولوجي والمجالات الجديدة في سوق العمل، أصبحت أمر هام جدا، مشيرا إلى أن العولمة تسببت في جعل العالم قرية صغيرة، فأصبح من الممكن أن تعمل بالخارج وأنت في مكانك في مصر، وهذا يوفر على صاحب العمل فكرة التأمينات، وإيجاد مقر لعمله، ويوفر للطلاب فرص عمل في شركات عالمية كبيرة بمرتبات كبيرة وهم في بلادهم على عكس كليات القمة التقليدية مثل الطب وغيرها.

توجه عالمي نحو التكنولوجيا والبيانات

وأضاف صبحي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن أهم ما يميز العصر الحالي هي البيانات، فهي ثروة العصر الحالي، على عكس قبل 20 عاما كانت ثروة العالم هي البترول، ولكن الآن الثروة هي البيانات، وهذه البيانات في نمو دائم وتحتاج إلى التحكم والسيطرة حتى تساعد الدول والشركات والمؤسسات على التخطيط الاستراتيجي لها، وهناك أقسام أخرى تكنولوجية تحتاج إلى مهندسين للبيانات، وبالتالي يزيد الطلب يوميا على كليات التكنولوجيا.

وعلى سبيل المثال تتحكم مواقع التواصل الاجتماعي في كميات كبيرة من بيانات المستخدمين، وبالتالي امتلاك البيانات خطير ويحتاج للسيطرة عليه ومن هنا تظهر أهمية كليات التكنولوجيا.

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