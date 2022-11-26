إصابة 5 طلاب في حادث تدافع على السلم داخل مدرسة بالمحلة

شهدت مدرسة جمال عبدالناصر التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية بقرية دمرو بدائرة مركز المحلة بمحافظة الغربية اليوم واقعة إصابة 5 طلاب نتيجة التدافع علي سلالم المدرسة، كما تم الدفع بسيارة إسعاف و نقلهم إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بوقوع عدد من الإصابات بين تلاميذ مدرسة جمال عبدالناصر التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية بقرية دمرو بدائرة مركز المحلة.

كما انتقل مدير الإدارة التعليمية بشرق المحلة وعددا من القيادات التعليمية والتنفيذية وتبين انه اثناء نزول الأطفال على سلم المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسى حدث تدافع بينهم ما ادى لوقوع الإصابات وإصابة 5 أطفال بإصابات متفرقة ، ونفت مديرية التربية والتعليم بالغربية حدوث أية وفيات بين الأطفال.