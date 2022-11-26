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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مناشدة أهلية عاجلة بـ فتح تحقيق في انهيار أرضي بسبب عصابة آثار بالغربية

صدى البلد

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته إلي رئيس مدينة سمنود الدكتور رضا قوطه بضرورة تشكيل لجنه هندسية وفنية لمعاينة موقع الانهيار الارضي بمحيط منازل سكنية بجوار مركز شرطة سمنود.

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كما وجه محافظ الغربية في تعليماته إلي مساعديه بأهمية فرض كردون أمني بمحيط موقع الانهيار الارضي وردمه بمواصفات تكفل امان للأسر والعائلات المقيمة بذات المنطقة. 

شوارع مدينة سمنود شهدت ظهر اليوم إنهيارا أرضيا في شارع مجاور لمستشفى سمنود المركزي بمحافظة الغربية مما أدى إلى وجود حاله من الرعب والفزع بين جموع المواطنين.

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود العقيد محمد أبورية اخطارا من شرطه النجدة بالواقعة كما انتقل علي  الفور انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية وتم عمل كردون أمن حول الهبوط منعا لسقوط السيارات.

وأفاد شهود عيان من الجيران من أهالي المنطقة أن 4 أشخاص ارتكبوا واقعة التنقيب أسفل المنزل المنكوب سعيا في سلك سراديب وإنفاق بقصد البحث عن قطع أثرية وتحقيق الثراء السريع.

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كما ناشد شهود العيان بضرورة التحقيق في تلك الوقائع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين الذين اضروا بحياة المواطنين القاطنين علي بعد أمتار مركز شرطة سمنود.

وتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

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