الزمالك يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمواجهة المصري في الدوري

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح اللاعبين راحة غدا بعد الفوز على المصري في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والتأهل لنصف النهائي.

ويستأنف الفريق، تدريباته عصر غد الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا للقاء المصري في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المقرر له يوم الخميس المقبل.

وفاز الزمالك على المصري بهدف دون رد سجله سيد عبد الله "نيمار" لاعب الأبيض في الدقيقة 59 من عمر اللقاء.

وينتظر الزمالك الفائز من بيراميدز والبنك الأهلي لملاقاته في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.