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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمواجهة المصري في الدوري

صدى البلد

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح اللاعبين راحة غدا بعد الفوز على المصري في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والتأهل لنصف النهائي.

ويستأنف الفريق، تدريباته عصر غد الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا للقاء المصري في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المقرر له يوم الخميس المقبل.

وفاز الزمالك على المصري بهدف دون رد سجله سيد عبد الله "نيمار" لاعب الأبيض في الدقيقة 59 من عمر اللقاء. 

وينتظر الزمالك الفائز من بيراميدز والبنك الأهلي لملاقاته في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

الزمالك المصري البورسعيدي كأس مصر الدوري نيمار

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