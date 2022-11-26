لطيفة تتصدر تريند تويتر بسبب المجاز

تصدرت النجمة العربية لطيفة تريند تويتر خلال حفلها الأول على مسرح المجاز، والذي يقام اليوم في إمارة الشارقة بدولة الامارات، وهو أول حفل تحييه النجمة لطيفة على مسرح المجاز.

وحضر الحفل جمهور كبير من كافة أرجاء الدول العربية، ونفذت تذاكر الحفل فور طرحها للجمهور، وغنت لطيفة لأول مره أغاني ألبومها الأخير "لطيفة 2022"، والذي حقق نجاحا كبيرا وحصلت من خلاله عدة جوائز وتكريمات، أبرزها جائزة أفضل ألبوم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى جائزة الموركس دور.

وغنت لطيفة خلال الحفل المقام بمسرح المجاز، عدد من أروع أغانيها ودمجت بين الجديد والحديث، حيث غنت من ألبومها الجديد أغاني "حبيبو"، "من بلدي"، "طار طار"، كما غنت بصحبة إحدى الفرق التونسية الكبيرة، والتي شاركتها الغناء على مسرح المجاز بالشارقة.

وتواصل لطيفة جولاتها الغنائية في الدول العربية خلال الفترة المقبلة، كما تجهز لأغنية جديدة تقوم بتصويرها بطريقة الفيديو كليب في مصر خلال الأيام القليلة المقبلة.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال النجمة لطيفة أغنية "مربوحة" التي طرحتها بالتزامن مع بطولة كأس العالم 2022، المقامة حاليا في قطر، وقد أهدت لطيفة الأغنية للدول العربية المشاركة في كأس العالم، وقد حققت الأغنية نجاح كبير ونسب مشاهدة عالية فور طرحها.