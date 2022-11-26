عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لطيفة تتصدر تريند تويتر بسبب المجاز

لطيفة
لطيفة

تصدرت النجمة العربية لطيفة تريند تويتر خلال حفلها الأول على مسرح المجاز، والذي يقام اليوم في إمارة الشارقة بدولة الامارات، وهو أول حفل تحييه النجمة لطيفة على مسرح المجاز.

وحضر الحفل جمهور كبير من كافة أرجاء الدول العربية، ونفذت تذاكر الحفل فور طرحها للجمهور، وغنت لطيفة لأول مره أغاني ألبومها الأخير "لطيفة 2022"، والذي حقق نجاحا كبيرا وحصلت من خلاله عدة جوائز وتكريمات، أبرزها جائزة أفضل ألبوم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى جائزة الموركس دور.

بمناسبة الاحتفال باليوم الوطنى .. لطيفة تحيى حفلا فى الإمارات

بعد طرحها .. لطيفة تحصد نصف مليون مشاهدة بأغنية "مربوحة"

وغنت لطيفة خلال الحفل المقام بمسرح المجاز، عدد من أروع أغانيها ودمجت بين الجديد والحديث، حيث غنت من ألبومها الجديد أغاني "حبيبو"، "من بلدي"، "طار طار"، كما غنت بصحبة إحدى الفرق التونسية الكبيرة، والتي شاركتها الغناء على مسرح المجاز بالشارقة.

وتواصل لطيفة جولاتها الغنائية في الدول العربية خلال الفترة المقبلة، كما تجهز لأغنية جديدة تقوم بتصويرها بطريقة الفيديو كليب في مصر خلال الأيام القليلة المقبلة.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال النجمة لطيفة أغنية "مربوحة" التي طرحتها بالتزامن مع بطولة كأس العالم 2022، المقامة حاليا في قطر، وقد أهدت لطيفة الأغنية للدول العربية المشاركة في كأس العالم، وقد حققت الأغنية نجاح كبير ونسب مشاهدة عالية فور طرحها.

لطيفة النجمة العربية لطيفة حبيبو مسرح المجاز مربوحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. أم عروس دمياط: منفصلة عن زوجى من سنتين وأراد كيدي في الفرح| خاص

ارتفاع الإحتياطي بالبنك المركزي لـ1.3 تريليون جنيه خلال أغسطس الماضي

قناة عربية جديدة تعلن نقل مباريات كأس العالم 2022 مجانا

بعد غرامة 60 مليون جنيه .. عقد وحيد يضمن عودة كهربا لـ الأهلي

على النايل سات.. قناتان مفتوحتان تنقلان مباراة السعودية وبولندا في كأس العالم

مصرع إعلامي عربي شهير مع زميله في حادث مروع بالعراق

بعد مفاجأة خالد يوسف .. قبلة حسين فهمى لـ شمس تثير الجدل

أنهى عقدة البطل.. مبابي يعبر بفرنسا لثمن نهائي المونديال بثنائية في شباك الدنمارك

موضوعات متعلقة

طارق الشناوي: الدراما والسينما دائما ما تنصفان المرأة وتُعيد حقها وكرامتها

تركت لوكيشن التصوير.. مادلين طبر تدعم مهرجانات السينما والدراما في مصر

أخبار الفن.. إصابة إليسا في اليد.. وفاة مطرب لبناني شهير

لحظة استقبال الجمهور الكويتي لـ تامر حسني.. ڤيديو

طرح البرومو الأول لـ فيلم اتنين للإيجار.. فيديو

علي الهلباوي يحيي حفلا غنائيا بـ ساقية الصاوي 15 ديسمبر

حنان مطاوع: شكرا وزارة الثقافة على تكريم أسرة مسلسل القاهرة كابول

إصابة الفنانة فريدة سيف النصر بـ الفيروس المخلوي

ترشيحاتنا

أينما يكون | بشرى من الجمارك بشأن استيراد سيارات المصريين بالخارج ..فيديو

ماكرون مغردًا بالعربية : قطر تبذل جهودًا مميزة لإنجاح بطولة كأس العالم

بالدليل.. أحمد موسى يكشف عدم احترام حقوق الإنسان في أوروبا.. فيديو

يحتاج معجزة.. فرص تأهل تونس لدور الـ 16 بكأس العالم

وزير الرياضة: نسعى للتحرك في ملف استضافة كأس العالم بـ 2030 أو 2034|فيديو

احذر.. الحبس 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معهد العالم العربي بفرنسا يعرض مقتنيات تعود لعصر الإمام البخاري| صور

اضطرابات النوم الأبرز.. 4 أسباب للشعور بالتعب المتكرر

علامات ضعف جهاز المناعة .. تعرف عليها

هل تطعيم الأنفلونزا يحمي من أدوار البرد الموسمية؟.. طبيب يكشف مفاجأة

فيديو

هزيمة تونس والسعودية.. تغطية خاصة لكأس العالم

انتهاء أزمة أسعار الدواجن والبيض | تفاصيل

قرارات عاجلة بعد انتشار الفيروس المخلوي التنفسي بالمدارس | تفاصيل

أبرزهم منة شلبي وأنغام.. أزمات الفنانين على مدار شهرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ