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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنا الزاهد تنتهي من تصوير "سيب وأنا اسيب" في لبنان

هنا الزاهد
هنا الزاهد

انتهى المخرج وائل إحسان، فى العاصمة اللبنانية بيروت، من تصوير مشاهد مسلسل «سيب وأنا أسيب» بطولة هنا الزاهد وأحمد السعدنى.

المسلسل تدور أحداثه فى 10 حلقات فى إطار اجتماعى كوميدى، ويعكف المخرج على مكساج ومونتاج الحلقات تمهيدا لعرضها قبل نهاية العام على إحدى المنصات الإلكترونية.

مسلسل سيب وانا اسيب:

والحلقات يشارك فى بطولتها عارفة عبد الرسول وساندى على ومحمود البزاوى وآية سماحة ومحمد جمعة وأحمد سلطان ومحمود السيسى، ومن تأليف رنا أبو الريش، ويسجل العمل البطولة المطلقة الثانية لهنا الزاهد فى الدراما حيث كانت البطولة المطلقة الأولى العام الماضى خلال مسلسل «حلوة الدنيا سكر» إخراج خالد الحلفاوى.

ودارت أحداث العمل فى 40 حلقة فى إطار حكايات منفصلة متصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويضم العمل حكايات «سحر وشعوذة» و«ساندى كراش» و«9 خطوات لقلب الرجل» و«الجريمة لا تفيد» و«المتخصصة» و«لو كنت يوم أنساك» و«قولى لأحمد» و«امانى وتهانى»، وكان آخر ظهور درامى لـ أحمد السعدنى من خلال مسلسل بطلوع الروح» الذى عرض رمضان الماضى.

سيب وأنا أسيب مسلسل سيب وأنا أسيب هنا الزاهد

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