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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر عيار 18 اليوم في محلات الصاغة 27-11-2022

سعر الذهب
سعر الذهب

سجل أوسط أعيرة الذهب في بداية تعاملات اليوم الأحد 27-11-2022؛ 1228 جنيه للشراء و 1237 جنيه للبيع، وذلك بالنسبة لـ سعر عيار 18.

ووصل سعر الذهب في مصر   اليوم بدون أي تغيير علي مستوي الأعيرة المختلفة  في محلات الصاغة المختلفة. اليوم الأحد، بحسب موقع إيجيبت جولد برايس توداي .

زيادة غير مسبوقة

وذكر التقرير أن سعر الذهب  145 جنيها  قد زاد بمعدلات غير مسبوقة علي أساس أسبوعي في محلات الصاغة.

عيار 14

ووصل أقل سعر ع عيار 14 الأقل فئة لنحو 955 جنيه للشراء و 962 جنيه للبيع.

 

عيار 24


بينما سجل سعر عيار 24 حوالي 1638 جنيه للشراء و 1649 جنيه للبيع.

عيار 21

 وسجل سعر عيار 21 نحو 1433 جنيه للشراء و 1443 جنيه للبيع 
 

كيلو الذهب


وسجل سعر كليو الذهب 1.64 مليون جنيه للشراء و 1.65 مليون جنيه للبيع

 

أوقية الذهب


بينما بلغ سعر أوقية الذهب حوالي 50.933 ألف جنيه للشراء و 51.3 ألف جنيه للبيع.

 

الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 11.5 ألف جنيه للشراء و 11.544 ألف جنيه للبيع

سعر عالمي

واستقر سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي ليستقر عند 1754.94 دولار للأوقية، بالتوازي مع زيادة الدولار في البورصة العالمية بمعدل 0.2%.

ويعد الذهب و سيلة للتحوط من التضخم، غير أن أسعار الفائدة المرتفعة تثبط الاستثمار في المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً، ليستقر عند للأوقية، في الوقت الذي لم تشهد الفضة تغيراً يذكر وسجلت 21.52 دولار. وتراجع البلاتين 0.7% إلى 980.71 دولار للأونصة. وهبط البلاديوم 1.4% مسجلاً 1854.47 دولار وفي طريقه لتسجيل خسارة أسبوعية.


المصنعية والذهب
 

يعتبر المقبلون علي الزواج و أصحاب المدخرات أكثر الفئات شغفا بإكتناز الذهب ومتابعة أخباره خصوصا وأن يمثل جزء هام من اهتمامهم بالمعدن الأصفر من خلال المتابعة اللحظية لسعره وتحركاته  بمختلف الأعيرة الذهبية المختلفة بالنسبة إليهم في أوقات ارتفاع معدلات التضخم..

حيث تختلف تسعيرة الذهب من محل لآخر بحسب الدمغة والمصنعية و بحس المناطق وبالتالي فإنها تتراوح من 30 إلي 60 جنيها للجرام الواحد وبحسب سعر العيار الذهبي و التجار وبعضهم، إذ تسجل مصنعية الذهب بحسب سعر الجرام والتي تبلغ ما بين 7 إلي 10% من سعر الجرام الواحد.  

في حالة  زيادة نسبة المعدن الموجود، وبالتالي فإن زيادة في سعر المعدن يقلل من قيمة قيراط الوحدات الأخرى والعكس، خصوصا مع استخدام أوقية الذهب والتي يبلغ وزنها 34 جرام باعتبارها وحدة قياس ووزن الذهب والحلي و السبائك.

 

إيقاف نشر السعر

وأوقفت شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية  عمليات  نشر أسعار الذهب،بسبب الارتفاعات المتتالية التي تشهدها الأسعار بشكل متسارع علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأرجعت الشعبة قرارها إلي تسجيل أسعار الذهب بالأسواق المحلية مستويات تاريخية جديدة ، مع ارتفاع سعر تداول الاوقية بالبورصة العالمية، بعد أن أظهرت بيانات محضر الاجتماع السابق للفيدرالي الأمريكي، مؤشرات حول رغبة المسؤولين في إبطاء وتيرة رفع سعر الفائدة، بنسب أقل من السابق.

مخزن للثروة 

ويعتبر مصدرا للثروة حيث يعتبره المستهلكون وخصوصا الفئات الأدني بانه مصدر للثروة وملاذا آمنا لها، موضحين أن كلما زادت المخاطر الاقتصادية علي الصعيد العالمي.

ويتم تحديد سعر الذهب علي أساس مجموعة من المحددات أبرزها علاقته بسعر الصرف الأجنبي وتسعيرة البورصة وقوي العرض والطلب، بالتوازي مع ارتفاعه في الأسبوع الجاري علي الصعيد المحلي نظرا لزيادة الطلب علي المعدن الأصفر منذ تعويم العملة الأجنبية ورفع أسعار الفائدة.

وعلي سياق متصل ارجع خبراء الذهب والمشغولات الذهبية، ارتفاع سعر المعدن الأصفر في الوقت الحالي إلي نقص المعروض في السوق وزيادة الطلب عليه بالتوازي مع عمليات إعادة تدوير الذهب وصناعته مرة أخري وهو ما يسبب فجوة بين العرض  والطلب.

ارتفاع السعر محليا 

من جانبه أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية،  أن أسباب  ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي ، بسبب انخفاضه عالميا و عوامل العرض والطلب بالسوق

واعتبر أن المعدن الأصفر يشهد حالة من التذبذب ويميل للزيادة في الأسعار نتيجة ارتفاع سعر الدولار ، موضحا أن من يتواجد معه ذهب يحافظ عليه ولا يقوم ببيعه إلا للضرورة .

وذكر أنه من الوارد أن يرتفع سعر الذهب مجددا وهذا  أمر قد يحدث عند ارتفاع سعره عالميا.

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