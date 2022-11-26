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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

توفي أثناء عمله | مطلب ببني سويف بإطلاق اسم طبيب على شارع

صدى البلد

طالب أهالي قرية قاي التابعة لمركز إهناسيا ببني سويف، بتخليد اسم الدكتور احمد سليمان محمود، 33 سنة، طبيب الوحدة الصحية بالقرية، الذي وافته المنية، فجأة، الاربعاء الماضي، اثناء عمله بالوحدة، وذلك بإطلاق اسمه على الوحدة الصحية التي كان يعمل بها، أو مدرسة أو مسجد أو شارع بالقرية.

وأكد أهالي القرية، في منشورات لهم على صفحات السوشيال ميديا، إن الطبيب الراحل كان مثلًا فى الأخلاق، وكان يتحلي بالصبر، وعُرف بينهم بـ"طبيب الغلابة" لحرصه على سماع شكواهم المرضية، خاصة البسطاء ومحدودي الدخل منهم.

وأشار عددًا من أهالي قرية قاي، أن أقل ما نقدمه لأسم طبيب خدم القرية لسنوات، هو المطالبة بإطلاق أسمه على الوحدة الصحية التي كان يعمل بها، أو على إحدى مدارس القرية أو أحد مساجدها، تخليدًا لذكراه.

وكان أهالي القرية قد حرصوا على اداء صلاة الجنازة على جثمان الطبيب، بأحد المساجد، قبل نقله لمقابر أسرته بقرية خليفة يونس، بمركز طامية بمحافظة الفيوم "محل إقامته" وسافر العشرات منهم لمرافقة الجثمان حتى الانتهاء من دفنه بمقابر الأسرة.

كما أدى الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، وعددًا من قيادات ومسؤولي مديرية الصحة، واجب العزاء لأسرة الطبيب الراحل بمحل إقامتهم بقرية خليفة يونس، بمركز طامية بالفيوم.

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ونقل وكيل الوزارة لوالد الطبيب الراحل تعزية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وقيادات ومسؤولي وزارة الصحة، مؤكدًا له أن الوزارة لن تتوانى عن تقديم الدعم والمساندة لأسرة الطبيب الراحل ولأبنائه، سألين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

يُذكر أن الدكتور احمد سليمان محمود، 33 سنة، طبيب الوحدة الصحية بقرية قاي بمركز إهناسيا ببني سويف، وفاته المنية، مساء الاربعاء الماضي، فجأة، اثناء عمله بالوحدة، ونُقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي.

وعقب إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية، صّرحت النيابة العامة بدفن الجثمان، بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص والطب الشرعي، حيث أدى أهالى قرية قاي صلاة الجنازة بمسجد الرحمن بالقرية، ظهر الخميس، قبل أن يتم نقله لمقابر أسرته بقرية خليفة يونس، بمركز طامية بمحافظة الفيوم.

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وزير الصحة بني سويف وزارة الصحة صلاة الجنازة محافظ بني سويف مديرية الصحة محافظة الفيوم السوشيال ميديا محافظة بني سويف

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