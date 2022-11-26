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محافظات

محافظ بني سويف يناقش مستجدات منظومة العمل بمبادرة مشروعك

صدى البلد

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تطورات منظومة العمل بالمشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" ،والجهود المبذولة لدعم دور المبادرة في مجال الدفع باستراتيجية المحافظة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، ضمن الاستراتيجية التنموية المحلية العامة التي أطلقتها المحافظة للنهوض بـ 6 قطاعات اقتصادية، تحت مظلة رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وجه المحافظ بمواصلة تقديم التسهيلات اللازمة لتحفيز الشباب تجاه العمل الحر ، والمشروعات الإنتاجية التي توفر كثير من العوائد الاقتصادية ، منها فرص العمل ، ودعم الإنتاج المحلي ، الذي ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومي ، مؤكدا على أهمية التعاون الفعال وتحقيق التكامل بين كافة الجهات الرسمية الممولة للمشروعات ، خاصة جهاز المشروعات لتنمية المشروعات ، وادارة تنمية القرية بديوان عام المحافظة ، وكذا المجتمع المدني الذي يستهدف دفه جهود الدولة في هذا الشأن.

وأكد المحافظ على أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، وبمشاركة عدد من البنوك الوطنية المشاركة في المشروع وهي (مصر، الأهلي، القاهرة ،الزراعي ،التعمير، الإسكندرية )، بهدف خلق فرص عمل خاصة للشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك، مشيراً إلى أن هذه المبادرة عزًزت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع  الشباب للإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر ،والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

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جاء ذلك جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي أعدته الأستاذة نهى محمد على مدير "مشروعك" على مستوى المحافظة ومدير العلاقات العامة ، حيث أشارت خلاله أنه تم وضع منظومة متابعة يومية لكل مقار مشروعك على مستوى الوحدات المحلية ، حيث يتم يوميا ارسال تقارير عن المستجدات في حجم التمويل المقدم ، وكذا المعوقات التي قد تطرأ على المنظومة ، والإجراءات المنفذة حيالها

وأشارت"مدير مشروعك" أنه يجري تنفيذ خطة تستهدف المساهمة الفاعلة في الجهود التوعوية من خلال المجتمع المدني في مقدمتها الجمعيات الأهلية والمجالس القومية والقطاع الخاص ، لتحفيز وتشجيع الشباب وتشجيعهم تجاه العمل الحر ، واقتحام مجالات الاستثمار المختلفة ، والتأكيد على دعم الدولة لهم ومساندتهم فنيا وتمويليا وتسويقيا ، مضيفة أنه مبادرة مشروعك في المحافظة من خلال ادارة التعاون الدولي  تشارك في لجنة التنمية المستدامة ، وتنفيذ حزمة برامج التدريب والتأهيل السيدات الريفيات التي ينفذها المجتمع المدني، موضحة أن الإدارة عنصر رئيسي ضمن خطة ورية المحافظة في مجال الدفع بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.  

كما تمت الإشارة  إلى تفاصيل منظومة العمل بمقرات مشروعك ، حيث يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع(الشباك الواحد) لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة، مشيرة إلى توجيهات المحافظ بالمتابعة المستمرة للمقرات والمتقدمين من خلال لجان بالمراكز، والتي تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسؤولي المقرات وممثلي الجهات المشاركة في المشروع واستقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع

هذا وقد بلغ إجمالي قيمة المشروعات التي تم تمويلها" من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" قد وصل إلى 2 مليار و199 مليون و762 ألف  جنيهاً ،استفاد منها  14 ألف و992مشروعاً صغيراً ،توفر 24 ألف و277فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك منذ انطلاق المبادرة في مايو  2015 وحتى 31  أكتوبر  2022.

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