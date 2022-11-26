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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لـ سبب طارئ .. تعليق عمل القطارات في إسرائيل

أحد قطارات إسرائيل
أحد قطارات إسرائيل

أعلنت شركة القطارات الإسرائيلية، عن تعليق خدماتها في وقت متأخر من اليوم السبت، بسبب عطل في الكمبيوتر.

وحسب ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ذكرت السكك الحديدية الإسرائيلية في بيان صادر عنها، أن القطارات لن تعمل الليلة "بسبب خطأ في نظام الإشارات على مستوى البلاد، مما يتسبب في تعطل جهاز الكمبيوتر المركزي للإشارات بشكل متقطع ولا يسمح بالتشغيل الآمن لحركة القطارات حتى يتم إصلاحه".

هجوم إلكتروني

ونفت الشركة أن يكون توقف القطارات ناجم عن هجوم إلكتروني، وذلك رغم الإعلان عن اختراق عشرات المواقع الإلكترونية في إسرائيل من قبل مجموعة "هاكرز".

وأوضحت "خلال الليل، سيتم إجراء اختبارات شاملة لجميع مكونات الإشارات، سواء كانت محوسبة أو الموضوعة على القضبان".

وحسب الصحيفة العبرية "في الوقت الحالي ليس من الواضح ما هي عواقب الخلل على حركة القطارات صباح الغد".

ولفت البيان "كما ورد أنه "سيتم تشغيل الحافلات المجانية في معظم المحطات"، بدلا عن القطارات المتوقفة.

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