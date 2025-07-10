حامد حمدان يتمرد على بتروجت بسبب الزمالك.. غياب وخطوات تصعيدية

شهدت تدريبات نادي بتروجت غيابًا لافتًا لنجم خط الوسط الفلسطيني حامد حمدان، في ظل توتر الأجواء حول مستقبله مع الفريق.

وأفاد الإعلامي جمال الغندور خلال برنامج “ستاد المحور” بأن مصدرًا داخل النادي أكد غياب اللاعب عن مران الفريق اليوم، وهو ما فتح الباب أمام التكهنات بشأن رحيله المرتقب.

فشل مفاوضات الزمالك يشعل الأزمة

وبحسب الغندور، فإن السبب الرئيسي وراء غياب حمدان يعود إلى تعثر مفاوضاته الأخيرة مع نادي الزمالك، والتي كان اللاعب يعول عليها كثيرًا من أجل الانتقال إلى أحد الأندية الكبرى في الدوري المصري الممتاز.

ويبدو أن توقف هذه المفاوضات دفع اللاعب للتفكير في التصعيد ورفضه الانخراط في تدريبات فريقه الحالي.

رغبة في الرحيل قبل انطلاق الموسم

أكدت المصادر أن حمد حمدان أبدى رغبته الواضحة في الرحيل عن صفوف بتروجت قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة مع شعوره بعدم الاستقرار وسط حالة الغموض التي تكتنف مستقبله الكروي. اللاعب يرى أن البقاء في بتروجت قد لا يخدم طموحاته الاحترافية في الفترة المقبلة.

عروض مغرية من أندية كبرى

في سياق متصل، أوضح الغندور أن حمدان يمتلك عدة عروض أبرزها عرض رسمي من نادي الزمالك، إلى جانب عرض آخر من نادي قطر القطري، كما تلقى عرضًا شفهيًا من النادي الأهلي المصري، ما يجعله في موقع قوة تفاوضيًا ويدفعه للتفكير في اتخاذ خطوات تصعيدية للرحيل عن بتروجت.



تظل الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مصير حامد حمدان، سواء بالبقاء مع بتروجت أو خوض تجربة جديدة في نادٍ أكبر، وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة لتحركات اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية.



