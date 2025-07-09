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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد السقا: أنا راجل على الله ولا أحمل كرها لأحد

أحمد السقا
أحمد السقا
قسم الفن

عبّر الفنان أحمد السقا عن فلسفته في الحياة وتواضعه، مؤكدًا اعتماده الكامل على الله في كل خطوة يخطوها. 

 وقال السقا في تصريحات ببرنامج Et بالعربي :أنا راجل على الله.. بحط راسي على المخدة وأنا أفقر واحد في مصر، وبصحى الصبح وأنا أغنى واحد في مصر بفضل ربنا".

وتحدث أحمد السقا عن رؤيته لمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه الوسائل كان من المفترض أن تكون وسيلة إيجابية للتقارب ونقل المعرفة، لكنه أبدى استياءه من الطريقة التي تُستخدم بها أحيانًا.

وأضاف:السوشيال ميديا المفروض تبقى نعمة.. بس احنا أحيانا بنحولها لشيء تاني خالص بيضر بدل ما يفيد".

وأكد أحمد السقا وقوفه بجانب أي شخص في الأزمات موضحا:" أنا إنسان متسامح.. ومش بحب أشيل جوايا حاجة لحد، لأن التسامح راحة".


احتفل النجم أحمد السقا بعرض فيلم "أحمد وأحمد" فى دبي بدولة الإمارات مع الجمهور الذى حرص على التواجد بشكل كبير والتقط معهم عدداً من الصور التذكارية، وتواجد أيضا النجم أحمد فهمي الذى شاركه الاحتفال بفيلمهما.

وقدم السقا عرض أكشن استعراضيا مع عدد من الأشخاص المخصصين لمثل هذه الأمور، وسط الجمهور الإماراتى والذي تفاعل بشكل كبير.

وحصد فيلم أحمد وأحمد بطولة النجمين أحمد السقا وأحمد فهمى أمس الثلاثاء إيرادات بلغت مليونين و193 ألفا و829 جنيها، ليصل إجمالى ما حققه العمل خلال أول أسبوع له بالسينمات المختلفة 20 مليونا و948 ألفا و246 جنيها.

تدور أحداث فيلم أحمد وأحمد فى إطار من الكوميديا التى يتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.

وتتوالى الأحداث حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سرًا صادمًا، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداءً خطرين ويكشف أسرارًا قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.

فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفا الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، والعمل إشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.

أحمد السقا أحمد وأحمد مها الصغير

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