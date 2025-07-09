عمرو مصطفى يكشف عن دخول نجله الوسط الفني

كشف الملحن عمرو مصطفى دخول نجله عبد الله، الوسط الفني، وروّج لمتابعيه وجمهوره أعماله المقبلة.

وشارك صورة من أحد الاستديوهات وكتب عليها اسم نجله عبدالله عمرو مصطفى، وقال: "قريبًا".

وتفاعل الجمهور معه والمتابعين ،و هنّأوه على أعماله المقبلة .

ويستكمل الهضبة عمرو دياب سلسلة النجاح مع رفيق المشوار الفنان الكبير عمرو مصطفى ويحتلان تريند يوتيوب، بعد ساعات قليلة من طرح أغنيتهما في ألبوم "ابتدينا".

وتحتل أغنية "ابتدينا" المركز الأول في تريند يوتيوب بعد ٤ ساعات فقط من طرحها، وهي من كلمات تامر حسين وچنا عمرو دياب، وتوزيع أسامة الهندي وميكس وماستر أمير محروس.

كما يحتلان المركز الرابع بأغنية "ابتدينا"، والتي يتعاونان خلالها مع الشاعر تامر حسين والموزع عادل حقي، وميكس وماستر أمير محروس.