تقديم نسخة جديدة من فيلم “Night at the Museum”

بدأ العمل على نسخة جديدة كليًا من سلسلة الأفلام الشهيرة “Night at the Museum”، في خطوة تعيد الحياة إلى واحدة من أنجح السلاسل العائلية الكوميدية خلال العقدين الماضيين.



ومن المنتظر أن يقدم الفيلم القادم قصة جديدة تدور في المتحف، لكن مع شخصيات مختلفة كليًا عن تلك التي عرفها الجمهور في الأجزاء السابقة.

رغم تكتم المنتجين على تفاصيل الحبكة، إلا أن المصادر تشير إلى أن الفيلم لن يكون إعادة إنتاج مباشرة للأجزاء السابقة، بل سيقدم مغامرة جديدة بالكامل داخل المتحف، مع طاقم جديد من الشخصيات.

ويُقال إن الفيلم قد يستعيد بعض العناصر المحبوبة من الثلاثية الأصلية، لكن بروح معاصرة تناسب جيل اليوم.



لم تؤكد شركة الإنتاج حتى الآن ما إذا كان بن ستيلر سيعود لأداء شخصية الحارس الليلي "لاري" لكن التقارير تفيد بوجود محادثات حول ظهوره كضيف شرف أو كجزء محوري في الحبكة الجديدة.

وقد شكل هذا الدور علامة فارقة في مسيرته، إذ ارتبط اسمه بقوة بالسلسلة منذ صدور الجزء الأول عام 2006.

يأتي هذا المشروع بعد النجاح النسبي الذي حققه فيلم الأنيميشن “Night at the Museum: Kahmunrah Rises Again” الذي عُرض على منصة ديزني بلس عام 2022.



لم تُعلن الشركة عن موعد رسمي لطرح الفيلم في دور العرض، لكن من المتوقع أن يرى النور بدايات 2026، بعد استكمال مراحل التصوير والإنتاج.