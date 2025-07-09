بعد مهرجان كان.. عقد قران المنتجة سوسن يوسف والمخرج مراد مصطفى

في أجواء عائلية، احتفل كل من المنتجة سوسن يوسف والمخرج مراد مصطفى بعقد قرانهما، وذلك بعد أسابيع قليلة من مشاركتهما المميزة في مهرجان كان السينمائي الدولي 2025 بفيلمهما “عائشة لا تستطيع الطيران”، الذي حظي باهتمام نقدي كبير وعُرض ضمن قسم أسبوع النقاد.

ويُعد هذا التعاون الفني بين سوسن يوسف ومراد مصطفى من أبرز ثنائيات السينما المصرية المستقلة في السنوات الأخيرة، إذ نجحا معاً في تقديم أعمال لاقت صدى واسع في المهرجانات الدولية، آخرها فيلم “عائشة لا تستطيع الطيران”، الذي شكّل محطة مهمة في مسيرتهما المهنية، ومهّد لاحقاً لارتباطهما الرسمي.

وتلقت سوسن يوسف تهنئات من عدد كبير من صناع السينما على مواقع التواصل الاجتماعي.



ينافس كلا من الفيلم المصري عائشة لا تستطيع الطيران للمخرج مراد مصطفى والفيلم الفلسطيني كان ياما كان في غزة للإخوان ناصر بالمسابقة الإقليمية بمهرجان يريفان السينمائي الدولي (جولدن أبريكوت) والذي يمتد من الأحد 13 وحتى الأحد 20 يوليو.



عائشة لا تستطيع الطيران للمخرج مراد مصطفى والذي يدور حول عائشة وهي شابة سودانية تبلغ من العمر 26 عامًا وتعمل في مجال الرعاية الصحية، تعيش في حيّ بقلب القاهرة، حيث تشهد التوتر بين زملائها المهاجرين الأفارقة وعصابات محلية. تُكافح عائشة للتغلّب على مخاوفها ومعاركها الخاسرة، مما يُؤدي إلى تقاطع أحلامها مع الواقع، ويقودها إلى طريق مسدود.

الفيلم من بطولة بوليانا سيمون إلى جانب مغني الراب المصري زياد ظاظا وعماد غنيم وممدوح صالح، ومونتاج محمد ممدوح، مع مدير التصوير السينمائي المصري مصطفى الكاشف. شهد عرضه العالمي الأول بمهرجان كان السينمائي الدولي بالإضافة إلى عرضه الأفريقي الأول بمهرجان ديربان السينمائي الدولي.

كان ياما كان في غزة من إخراج طرزان وعرب ناصر وتأليفهما بالتعاون مع عامر ناصر وماري ليجراند وتجري أحداثه في غزة عام 2007 حول طالب شاب اسمه يحيى، يُكوّن صداقة مع أسامة، صاحب مطعم ذو كاريزما وقلب كبير. يبدآن معًا في بيع المخدرات أثناء توصيل ساندويتشات الفلافل، لكن سرعان ما يُجبران على مواجهة شرطي فاسد وغروره المُتضخم.



الفيلم إنتاج دولي مشترك بين فرنسا وألمانيا والبرتغال وفلسطين، مع قطر والمملكة الأردنية الهاشمية، ومن بطولة نادر عبد الحي، رمزي مقدسي، ومجد عيد. مدير تصوير الفيلم كريستوف جرايلوت، والمونتيرة صوفي راين، وموسيقى أمين بوحافة. شهد عرضه العالمي الأول بمهرجان كان السينمائي الدولي وفاز بجائزة أفضل مخرج في مسابقة نظرة ما.