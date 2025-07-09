توقعات بتخطي إيرادات Superman 200 الجديد مليون دولار في افتتاحية عرضه

كشفت تقديرات شباك التذاكر العالمي أن فيلم “Superman”، أحدث إصدارات DC ومن إخراج جيمس جن وبطولة ديفيد كورينسويت، يتجه نحو تحقيق إيرادات افتتاحية ضخمة تُقدر بـ 200 مليون دولار على الأقل عند طرحه في دور العرض.



في أمريكا الشمالية، تشير التوقعات إلى تحقيق Superman حوالي 115–130 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، أما الأسواق الدولية، فتتوقع أن تضيف 80 مليون دولار إضافية ليصل الإجمالي إلى 200 مليون دولار عالميًا.



حقق الفيلم تقييمًا قويًا على موقع Rotten Tomatoes بنسبة 86% بعد العرض الصحفي، ليصبح ثالث أعلى تقييم لفيلم DC بعد “The Dark Knight” (94%) و“Wonder Woman” (93%).

وصف بعض النقاد الفيلم بأنه “مفعم بالحيوية وملتزم بالطابع الكوميك”، رغم بعض الانتقادات المتعلقة بزيادة استخدام المؤثرات البصرية.

يُنظر إلى فيلم “Superman” على أنه أول اختبار حقيقي لإعادة إحياء عالم DC السينمائي بقيادة جيمس جن وبيتر سافرن.



الفيلم يُعرض عالميًا في 11 يوليو، بعد عرض أول رسمي جرى في لوس أنجلوس بتاريخ 7 يوليو، وسط حضور واسع من الإعلام والنقاد ونجوم الفيلم.

فيلم Superman من إخراج جيمس جن ويقدم ديفيد كورينسويت شخصية سوبرمان، بينما تلعب رايتشل بروسناهان دور لويز لين، ونيكولاس هولت يجسد العدو اللدود ليكس لوثر.



يشارك في الفيلم أيضًا ناثان فيليون، إيزابيلا مرسيد ، أنتوني كاريجان، وغيرهم.