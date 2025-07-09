عمرو يوسف يروج لفيلمه الجديد "درويش" و يعلق: بداية اللعبة صدفة

روج الفنان عمرو يوسف، لفيلمه الجديد درويش، وشارك البوستر الرسمي استعدادًا لموعد طرحه في منتصف الشهر المقبل.

ونشر عمرو يوسف، بوستر فيلم عبر حسابه الرسمي على فيسبوك و علق : "بداية اللعبة صدفة… بس الخطة محسوبة درويش في السينما، استنوا #درويش في السينمات ابتداءً من 13 أغسطس في مصر، و28 أغسطس في الوطن العربي #درويش #فيلم_الصيف".

وكان قد قرر صناع فيلم “درويش” الذى يقوم ببطولة الفنان عمرو يوسف تأجيل عرضه الى يوم 13 اغسطس المقبل حيث كان من المقرر أن يعرض فى 16 يوليو الحالي.

أبطال فيلم درويش

فيلم درويش من بطولة عمرو يوسف إلى جانب كل من دينا الشربيني، وتارا عماد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال، وأحمد عبد الوهاب ومن تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوى.