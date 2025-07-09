عرض الموسم الثاني من “Wednesday” في جزئين| شاهد البرومو

أعلنت منصة نتفليكس عن موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل “Wednesday”، أحد أنجح أعمالها الأصلية، والذي سينقسم هذه المرة إلى جزئين، الجزء الأول يُعرض في 6 أغسطس المقبل، والجزء الثاني يُعرض في 3 سبتمبر.

هذا القرار يأتي ضمن استراتيجية المنصة لتقسيم المواسم إلى أجزاء متعددة، بهدف زيادة التفاعل الجماهيري والإثارة المستمرة، كما سبق أن فعلت مع “Stranger Things” و”Bridgerton”.



يستكمل الموسم الثاني مغامرات وينزداي آدامز، التي تؤدي دورها جينا أورتيجا، في أكاديمية نيفرمور، كما يظهر في الفيديو الدعائي الجديد.

وبحسب ما كشفت عنه نتفليكس، ستواجه وينزداي رؤى نبوئية تكشف احتمال مقتل أعز صديقاتها إينيد سينكلير. وبينما تحاول فك هذا اللغز، تجد نفسها محاصرة في شبكة من المؤامرات، والتهديدات الخارقة، وصراعات داخلية بين الولاء والعدالة.



يضم الموسم الثاني مجموعة من النجوم الجدد إلى جانب الوجوه المعروفة من الموسم الأول من أبرزهم ستيف بوشيمي في دور مدير الأكاديمية الجديد، جوانا لملِي بدور الجدة، ليدي جاجا التي تنضم في الجزء الثاني بدور “روزالين روتوود”، وهي معلمة ذات طابع غامض وماضٍ مظلم، مع استمرار مشاركة إيما مايرز (إينيد)، كاثرين زيتا جونز (مورتيشا)، ولويس جوزمان (جوميز).





تم تصوير الموسم الثاني بالكامل في أيرلندا خلال ربيع 2025، بعد تأجيلات مرتبطة بالإضرابات التي شهدها قطاع الترفيه في 2023.



الموسم يتكوّن من 8 حلقات، تُعرض على دفعتين من 4 حلقات لكل جزء، ويعود للإخراج تيم بورتون، مع مشاركة كتاب ومخرجين جدد.



حقق الموسم الأول من “Wednesday”، الذي عُرض في نوفمبر 2022، أكثر من 1.7 مليار ساعة مشاهدة خلال أول 60 يومًا فقط، ليصبح أحد أنجح المسلسلات الأصلية في تاريخ نتفليكس.