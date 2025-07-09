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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لم يتركان غير الذكرى الحلوة.. مجدي الهواري يعلق على صورته من افتتاح الناظر

مجدي الهواري
مجدي الهواري
يارا أمين

شارك المخرج مجدي الهواري صورة قديمة من العرض الخاص لفيلم الناظر مع النجمين الراحلين محمود عبدالعزيز وعلاء ولي الدين، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها: "زي النهارده 9/7 افتتاح فيلم الناظر، رحمة الله علي الجميع لم يتركان غير الذكرى الحلوة والضحكة الحلوة محمود عبدالعزيز، وعلاء ولي الدين، أنا فاكر والله كنا بنضحك علي ايه في الصورة ديه وكأنه امبارح⁩".

 

الناظر 2

أكد المخرج مجدي الهواري، أن فكرة فيلم الناظر الجزء الثاني ستظل موجودة شريطة أن يكون هناك شيء جديد وليس تضييع لما تم في الجزء الأول من نجاح، قائلا: "فكرة الناظر2 موجودة وهتفضل موجودة وأنا على قناعة أن الفيلم يتعمل منه جزأين وثلاثة".

وأضاف مجدي الهواري، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية أسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن النجاح لم يأت بالصدفة وهناك خلط عند بعض الناس أن التجربة لما تنجح نعمل منها أجزاء أخرى كأنها فرصة، مضيفا: "في خلط عند الناس بتفتكر لما حاجة تنجح نعمل منها تاني كأننا ما صدقنا نجحنا".

وأشار مجدي الهواري، إلى أنه اتفق مع المؤلف أحمد عبد الله إذا توصلوا إلى معالجة لفيلم النظار يختاروا من الفنان المناسب لتقديمها، متابعا: "حاسس الفنان المناسب للناظر2 ممكن يكون أكرم حسني ووصلت له هذه المعلومة وقال محدش عرض عليا، ومصطفى غريب ينفع يكون ابن الناظر".

مجدي الهواري محمود عبدالعزيز علاء ولي الدين إنستجرام برنامج حبر سري أسما ابراهيم قناة القاهرة والناس

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