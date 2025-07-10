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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل الأكل والشرب على جنابة حرام ؟.. الإفتاء تجيب

الأكل والشرب على جنابة
الأكل والشرب على جنابة

هل الأكل والشرب على جنابة حرام ؟.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، من خلال منصة الفيديوهات “يوتيوب”.

وأجاب عن السؤال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلاً: إن الأكل على جنابة جائز ولا شيء فيه ، وكونه يجلب الفقر كلام غير صحيح.

هل الملائكة لا تدخل بيت جنب؟

سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح إنه يستحب للمسلم أن لا يتهاون فى أمر الغسل عن الجنابة لأن هذا التأخير ربما يترتب عليه تأخير الصلاة وهذا يكون حراما شرعًا.

وأضاف "عاشور" إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة ولا كلب ولا جنب» والمقصود بالجنب هنا هو من يتهاون فى أمر الغسل ويتخذه عادة بحيث يؤخر الصلاة عن وقتها فتأخير الغسل بحيث يترتب عليه تأخير الصلاة عن وقتها حرامًا شرعًا، لذلك ينبغي على المسلم الإسراع عن الغسل عن الجنابة حتى لا يؤدي عدم إغتساله لنفور ملائكة الرحمة والبركة من المكان الذي يكون فيه.

وتابع " انه يجوز تأخير الغسل ما لم يكون عدم الغسل سببًا لتأخير الصلاة عن وقتها غير ذلك يكون لا بأس به تأخير الغسل وإن كان المستحب المبادرة الى سرعة الغسل".

هل الأكل على الجنابة يورث الفقر ؟

لا يَجِبُ الغُسْل من الجَنَابَةِ عند الأكل، وإنّما يُسَنُّ له الوُضُوءُ إذا أرادَ الأَكل، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء.

وقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الاكل على جنابة جائز لا شيء فيه، ولا يوجد أحكام شرعية تمنع تناول الطعام على الجنابة.

وأوضح أمين الفتوى، أن بعض الفقهاء يقول إنه من المجربات أن تناول الاكل على جنابة ربما يتسبب في ضيق رزقه وهذه ليس أحكام فقهية.

هل الأكل على الجنابة يورث الفقر هل الأكل والشرب على جنابة حرام الجنابة

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