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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تواجه الإيقاف بسبب جمالها.. من هي الحكمة البرازيلية إنجريدي سانتوس؟

المحكمات الدولية
المحكمات الدولية
رباب الهواري

إنجريدي سانتوس، واحدة من أبرز الحكمات في عالم كرة القدم، وُلدت في 15 سبتمبر 1990، وتبلغ من العمر 35 عامًا.

اشتهرت في البرازيل وخارجها بعملها كمساعدة حكم رئيسي في العديد من المباريات المهمة، وتميزت بشخصيتها الحازمة والقوية داخل الملاعب، مما منحها احترامًا واسعًا من اللاعبين والجماهير على حد سواء.
 

مشاركاتها في بطولات عالمية
 خلال مسيرتها التحكيمية، شاركت سانتوس في العديد من المباريات الدولية، من بينها لقاءات ضمن تصفيات كأس العالم لقارة أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى مشاركتها في بطولة كوبا سود أمريكا، حيث أثبتت جدارتها وكفاءتها في إدارة المباريات على أعلى مستوى.

حضور قوي على مواقع التواصل

بعيدًا عن الملاعب، تتمتع إنجريدي سانتوس بحضور مميز على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها عدد كبير من المهتمين بكرة القدم. وقد عُرفت هناك أيضًا بشخصيتها الجادة والمهنية، مما زاد من شعبيتها وجعلها واحدة من أبرز الوجوه النسائية في مجال التحكيم.

خطر الإيقاف.. بسبب جمالها!

رغم نجاحها اللافت، تواجه سانتوس خطر الإيقاف عن التحكيم، ولكن لأسباب غير متوقعة. فقد تقدمت بعض الأندية البرازيلية بشكاوى رسمية تطالب باستبعادها من إدارة بعض المباريات، ليس بسبب أدائها التحكيمي، بل بسبب جمالها اللافت، الذي – بحسب تلك الشكاوى – يؤدي إلى تشتيت تركيز اللاعبين داخل أرضية الملعب.

 هذا السبب الغريب أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية والإعلامية، وطرح تساؤلات حول العدالة والتمييز في عالم التحكيم.


 

سانتوس الكرة النسائية اخبار الرياضة اخبار الدورى كوره عالمية

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