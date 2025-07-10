الشركة المنتجة لمسلسل برغم القانون تحتفل بالمركز الأول على قناة أبوظبي

احتفلت الشركة المنتجة لمسلسل "برغم القانون" بطولة الفنانة ايمان العاصي، بحصد العمل على أكثر نسبة مشاهدة بعد عرضه قناة “أبوظبي” الإماراتية، وذلك بعد تحقيقه نسبة نجاح كبير فور عرضه على شاشات التلفزيون المصري.

ونشرت الشركة المنتجة صورة عبر "فيسبوك":"الحمد لله مسلسل برغم القانون أعلي نسبة مشاهدة على تلفزيون أبوظبي، مجموعة فنون مصر، وزي ما عودتنا بقي يارب".

مسلسل “برغم القانون ” يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبدالعزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبدالسلام، والعمل مكون من 30 حلقة.





