جامعة عين شمس تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للغة العربية

تقيم جامعة عين شمس احتفالية الجامعة باليوم العالمي للغة العربية، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتعاون مع العديد من الهيئات الثقافية المحلية والدولية وبمشاركة نخبة متميزة من الشعراء والكتاب والفنانين.

وتدعو الجامعة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وجميع الطلاب للمشاركة بالإنتاج الأدبي في اي من المجالات الآتية شعر الفصحي - شعر العامية - كلمات الاغاني- إلقاء الشعر - القصة القصيرة - كتابة المقال - السيناريو والحوار - الرواية - التأليف المسرحي. وكذلك الانتاج الفني في مجال الكاريكاتير المخصص للسخرية من ظاهرة (الفرنجة) استخدام اللغات الأجنبية مع اللغة العربية.

وتشجيعا من الجامعة للأطفال من أبناء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و العاملين بالجامعة يمكن مشاركة الاطفال تحت سن ١٤ سنة في مجال إلقاء او كتابة الشعر (فصحي -عامية) ومجال القصة القصيرة.

سوف يتم تقييم الأعمال المقدمة لكل فئة من فئات المتقدمين، فئة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، فئة موظفي الجامعة ، فئة طلاب الجامعة بصفة مستقلة، مع مراعاة فارق السن، الخبرات والتخصصات، كما سيتم تحكيم ومراجعة جميع الأعمال المقدمة من خلال لجان تحكيم متخصصة من داخل وخارج الجامعة ، وسيجري تكريم الأعمال المتميزة بكل فئة خلال الاحتفالية التي ستقام يوم الخميس الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢.

للمزيد من المعلومات والتقديم يمكن الدخول علي الرابط التالي

http://competition.asu.edu.eg/Arabic-language

مع العلم أن آخر موعد لتسليم الأعمال ٥ ديسمبر ٢٠٢٢.

والجدير بالذكر شارك فريق كلية التجارة ممثلا لجامعة عين شمس بدعوة من وزارة التخطيط فى مبادرة شباب من أجل التنمية فى أنشطة اليوم العالمي لمواجهة العنف ضد المرأة والتى أنعقدت بالجامعة البريطانية بالقاهرة.

وجاءت المشاركة بحضورالدكتور نادية زخاري وزير البحث العلمي الأسبق وممثل المجلس القومي للمرأة و مقرر لجنة البحث العلمي بالمجلس، الدكتورة شادية فهيم عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة البريطانية في مصر،الدكتور محمد علاء مسئول وحدة حقوق الإنسان و نائب مدير مكتب التعاون الدولي وزارة التخطيط و التنمية الإقتصادية، والعديد من ممثلى وزارة التخطيط والمجلس القومى للمرأة.