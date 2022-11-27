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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ طب مستشفى أبو الريش: الطفل الطبيعي يصاب بـ 12 دور برد في السنة

الأطفال والبرد
الأطفال والبرد

قالت الدكتورة منى محسن، أستاذ طب الأطفال بمستشفى أبو الريش الجامعي، إن الفيروس المخلوي التنفسي لا يختلف عن أي فيروس يسبب أعراض البرد.

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وأضافت منى محسن، في حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على فضائية "القاهرة والناس": "الطفل قد يعاني من احتفان في الزور أو رشح أو ارتفاع في درجات الحرارة أو كحة بسيطة".

 

وأشارت إلى أنه لا يوجد طفل أقل من سنتين لم يصاب بدور برد، مع هذه الأمهات تقلق بسبب الإصابات المتكررة للأطفال بالبرد.

 

وأوضحت الدكتورة منى محسن، أستاذ طب الأطفال بمستشفى أبو الريش الجامعي، أن "الطفل الطبيعي يصاب بحوالي من 8 لـ12 دور برد في السنة الواحدة.

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