سليمان عيد: الجمهور السعودي حاضر بقوة في البنك سرقوه

اعرب الفنان سليمان عيد عن سعادته الكبيرة بردود الفعل التي تلقاها على مسرحية البنك سرقوه، التي تعرض في موسم الرياض حاليا.

وقال سليمان عيد لـ صدى البلد: “منذ أن عرضنا المسرحية يوم الخميس، ونحن نتلقي ردود فعل قوية على العمل، والجمهور حاضر بقوة.. المسرحية نقلة في الأعمال الفنية، والجمهور السعودي معجب بها جدا”.

وكان محمد أسامة الشهير بـ"اوس اوس" روج لمسرحيته الجديدة عبر صفحته الشخصية على "إنستجرام" والتى تحمل اسم "البنك سرقوه".

ونشر اوس اوس أفيش المسرحية معلقا عليه "البنك سرقوه ابتداء من اليوم الخميس 24 نوفمبر حتي 30 نوفمبر علي مسرح محمد العلي موسم الرياض هنستناكم تنورونا".

مسرحية "البنك سرقوه" بطولة كريم محمود عبد العزيز وميرنا جميل وأوس أوس وسلوى خطاب ومصطفى سعفان وسليمان عيد وعمرو عبد العزيز وإبرام سمير، إخراج وإنتاج أشرف عبد الباقى.