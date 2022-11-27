مصرع معاق ذهنيا في حريق منزل بسوهاج

تبلغ لمركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق بمنزل مِلك ربة منزل ستينية، دائرة المركز؛ نتج عنه مصرع مُعاق ذهنيًا، عقب إصابته بحروق نارية من الدرجات الثلاثة بأماكن متفرقة بالجسم.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها نشوب الحريق بمنزل ملك المدعوة (نادية م ا م- 60 سنة- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية)، مكون من طابق واحد على مساحة 100 متر، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

نتج عن الحريق وفاة المدعو (كامل م ا ا- 20 سنة- معاق ذهنيًا- نجل مالكة المنزل)؛ إثر إصابته بحروق نارية من الدرجات الثلاثة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال كل من:"مالكة المنزل، وابنتها بخيتة م ا ا- 25 سنة- عاملة بمحل أدوات منزلية، وشقيق المتوفي صابر م ا ا- 40 سنة- عامل- ويقيمان بذات الناحية)، قرروا بمضمون ما تقدم، وأرجعوا سبب الحريق إلى أنه أثناء قيام المتوفي بالعبث بالأسلاك الكهربائية من التوصيلات العشوائية؛ أدى لحدوث ماس كهربائي، وأضافوا بإحتراق بعض المنقولات المنزلية، ونفوا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.