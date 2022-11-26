تروسيكل يُنهي حياة عامل بحادث أليم في سوهاج

لقي عامل في بداية العقد الرابع من العُمر، مصرعه؛ إثر اصطدامه بسيارة ميكروباص، أثناء قيادته "تروسيكل" على طريق الحواويش، دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده وجود حادث تصادم ومتوفي بناحية الحواويش دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير تروسيكل دون لوحات معدنية، قيادة المدعو (شريف م ع هـ- 33 سنة- عامل- ويقيم بناحية السلاموني دائرة المركز)، إختل مقود التروسيكل بيديه، وإصطدم بسيارة ميكروباص، قيادة المدعو (أحمد م ح ا- 32 سنة- سائق- ويقيم بندر أخميم)؛ نتج عن الحادث وفاة قائد التروسيكل، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

وبسؤال قائد السيارة وشقيق المتوفي المدعو (أيمن م ع هـ- 32 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، قررا بمضمون ما تقدم، ونفى الأخير الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.