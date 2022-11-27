أكاديمية الشرطة تنظم ورشة عمل تدريبية للكوادر الإدارية بالمجالس القومية المتخصصة

نظمت أكاديمية الشرطة، ورشة العمل التدريبية الثانية والعشرين الموجهة للكوادر الإدارية للمجالس القومية المتخصصة لـ"الأشخاص ذوى الإعاقة - الطفولة والأمومة- حقوق الإنسان" تحت عنوان (مواجهة مخطـــطــات إسقــــــاط الدول) خلال الفتـــرة مـــــن (20-24/11/2022م) وذلك بمقر مركز بحوث الشرطة بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

واستهدفت ورشة العمل تناول عدد من الموضوعات ذات الصلة بالأمن القومى المصرى من أبرزها (تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع ، وحرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة ، وآليات وأدوات هدم الدول من الداخل "الإرهاب والشائعات والحروب النفسية ، تخريب الإقتصاد والتدخلات الخارجية ، وإستخدام مواقع التواصل الإجتماعى لتزييف الوعى وإثارة الرأى العام ، وجهود الدولة المصرية فى إحباط مخططات إسقاط الدولة ) .

ويُعد تنظيم هذه الورشة إستمراراً للدور الرائد الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.