عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أكاديمية الشرطة تنظم ورشة عمل تدريبية للكوادر الإدارية بالمجالس القومية المتخصصة

ورشة عمل باكاديمية
ورشة عمل باكاديمية الشرطة

نظمت أكاديمية الشرطة، ورشة العمل التدريبية الثانية والعشرين الموجهة للكوادر الإدارية للمجالس القومية المتخصصة لـ"الأشخاص ذوى الإعاقة - الطفولة والأمومة- حقوق الإنسان" تحت عنوان (مواجهة مخطـــطــات إسقــــــاط الدول) خلال الفتـــرة مـــــن (20-24/11/2022م) وذلك بمقر مركز بحوث الشرطة بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

واستهدفت ورشة العمل تناول عدد من الموضوعات ذات الصلة بالأمن القومى المصرى من أبرزها (تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع ،  وحرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة ، وآليات وأدوات هدم الدول من الداخل "الإرهاب والشائعات والحروب النفسية ، تخريب الإقتصاد والتدخلات الخارجية ، وإستخدام مواقع التواصل الإجتماعى لتزييف الوعى وإثارة الرأى العام ، وجهود الدولة المصرية فى إحباط مخططات إسقاط الدولة ) .

ويُعد تنظيم هذه الورشة إستمراراً للدور الرائد الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.

وزارة الداخلية ذوي الإعاقة حقوق الإنسان الدولة المصرية الأشخاص ذوي الإعاقة اكاديمية الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب ينهي أزمة غرامة كهربا بقرار عاجل

الأرصاد: منخفض السودان يصل مصر غدا وحدوث طقس جدة وارد

صفعته بالقلم أثناء العلاقة الآثمة فأزهق روحها شنقا.. والنيابة تتخذ قرارها

فصل جميع طلاب الثانوية العامة بإحدى المدارس|منشور يثير الجدل على فيس بوك

هل يفعلها ويتخطى 2000 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

أحد أقاربها تحرش بها.. فتاة تهز السوشيال ميديا بعد توديع حياتها بكلمة باي

سيف زاهر يُفجر مفاجأة بشأن عودة بن شرقي إلى الزمالك

توقعات بمواصلة الصعود.. أسعار الذهب| 233 جنيها زيادة بعيار 21 خلال شهر

ترشيحاتنا

تصل لـ 8000 جنيه.. فرص عمل بمرتبات مجزية| اعرف التخصصات المطلوبة

يقترب من الـ80 عاما.. اتهام نجم مسلسل squid game بقضية تحرش جنسي

شاهد.. ضابطات الشرطة يشاركن في حملة «الـ16 يوم» لمناهضة العنف ضد المرأة

بيقلد أبو العربي|القصة الكاملة لإنقاذ شاب حاول إنهاء حياته من أعلى برج بالمحلة

خصومات| لأول مرة.. إلغاء الأوفر برايس على 19 سيارة موديل 2022

وكيل خارجية النواب تترجم رفض المجلس لقرار البرلمان الأوروبي للإنجليزية وتنشره على السوشيال ميديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جرثومة قاتلة.. بكتيريا الشيجيلا تنتقل من شرب الماء وتسبب التسمم

المتحدث العسكري: سقوط طائرة مقاتلة أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية

اكتشاف لقاح جديد يمكنه القضاء على 20 نوعًا من الإنفلونزا

بعد خروجها من العناية المركزة.. معلومات صادمة عن مرض أنغام

فيديو

حدثت نفسها في المرآة.. أصالة نصري تكشف قصة تعافيها من المرض النفسي

قميص شيفون وباروكة صفراء.. ويجز يثير الجدل بإطلالاته الغريبة |فيديوجراف

أحلى من الشرف مفيش| بعد تصريحات ابنه.. أشهر إفيهات توفيق الدقن

مقطع مسرّب .. والد حسام حبيب ينشر فيديو لنجله وشيرين عبدالوهاب ويحذفه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

اﻟﻤﺰﻳﺪ