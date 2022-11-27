مياه الشرب بالشرقية تشن حملات مكبرة لرفع الوصلات المخالفة وتغيير العدادات المعطلة

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والسعي دائماً إلى تلبية جميع متطلباتهم، من خلال إيجاد حلول مُرضية لمشاكلهم وفقاً للوائح والقوانين للتخفيف عن كاهلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم، خاصة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال تقديم كوب مياه نظيف ومشروعات صرف صحي آمنة وسليمة حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

من جانبه، قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إنه إيماناً بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية، تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز مشتول السوق للمرور والتفتيش على المشتركين بمدينة مشتول السوق وقرى “دهمشا – العجمي – كفر ابراش”، وذلك لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هرباً من اتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات، أسفرت عن تحرير 40 محضر تعدٍ على شبكة الصرف الصحي، وتحرير 25 محضر تعدٍ على شبكة مياه الشرب.

كما تم تحرير 15 محضرا لحالات مخالفة لشروط التعاقد، وتحرير 30 محضرا لمشتركين لديهم عدادات مياه معطلة، وحصر المتأخرات والتراكمات بعدادات المياه الخاصة بالمشتركين، والتي بلغت 154000م٣ استهلاك فعلي وتحصيل نسبة كبيرة المتأخرات الخاصة بالمشتركين.

وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المواطنين التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز، وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن.