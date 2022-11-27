عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تعقد لقاءات مع طلبة المدارس للتوعية بمخاطر المخدرات.. صور

لقاء طلبة المدارس
لقاء طلبة المدارس

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، عقد لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية مرحلتى "الإعدادية - الثانوية" للتعريف بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، وخاصةً المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئتهم العمرية، كما شملت اللقاءات توضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمواد المخدرة وطرق الوقاية منها ، كما تم عرض عدة فيديوهات تسجيلية لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى ضبط العديد من القضايا والتى توضح مدى قدرة الأجهزة الأمنية على التصدى لمحاولات ترويج المواد المخدرة.     

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات، ولاقت تلك المبادرة إشادة وإستحسان من العاملين بوزارة التربية والتعليم.

وياتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى التوعية بمخاطر المواد المخدرة لما لها من خطورة بالغة وآثار سلبية تلقى بظلالها على المجتمع.

F1E40154-0627-421A-94AA-95842883051E
F1E40154-0627-421A-94AA-95842883051E
A4B732E7-08C6-407C-9981-87F966D76105
A4B732E7-08C6-407C-9981-87F966D76105
974F48FF-6707-45CA-A646-19E0430C200C
974F48FF-6707-45CA-A646-19E0430C200C
وزارة التربية والتعليم وزارة الداخلية مخدرات مكافحة المخدرات ترويج المواد المخدرة تعاطي المواد المخدرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب ينهي أزمة غرامة كهربا بقرار عاجل

الأرصاد: منخفض السودان يصل مصر غدا وحدوث طقس جدة وارد

صفعته بالقلم أثناء العلاقة الآثمة فأزهق روحها شنقا.. والنيابة تتخذ قرارها

فصل جميع طلاب الثانوية العامة بإحدى المدارس|منشور يثير الجدل على فيس بوك

هل يفعلها ويتخطى 2000 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

أحد أقاربها تحرش بها.. فتاة تهز السوشيال ميديا بعد توديع حياتها بكلمة باي

سيف زاهر يُفجر مفاجأة بشأن عودة بن شرقي إلى الزمالك

توقعات بمواصلة الصعود.. أسعار الذهب| 233 جنيها زيادة بعيار 21 خلال شهر

ترشيحاتنا

تصل لـ 8000 جنيه.. فرص عمل بمرتبات مجزية| اعرف التخصصات المطلوبة

يقترب من الـ80 عاما.. اتهام نجم مسلسل squid game بقضية تحرش جنسي

شاهد.. ضابطات الشرطة يشاركن في حملة «الـ16 يوم» لمناهضة العنف ضد المرأة

بيقلد أبو العربي|القصة الكاملة لإنقاذ شاب حاول إنهاء حياته من أعلى برج بالمحلة

خصومات| لأول مرة.. إلغاء الأوفر برايس على 19 سيارة موديل 2022

وكيل خارجية النواب تترجم رفض المجلس لقرار البرلمان الأوروبي للإنجليزية وتنشره على السوشيال ميديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جرثومة قاتلة.. بكتيريا الشيجيلا تنتقل من شرب الماء وتسبب التسمم

المتحدث العسكري: سقوط طائرة مقاتلة أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية

اكتشاف لقاح جديد يمكنه القضاء على 20 نوعًا من الإنفلونزا

بعد خروجها من العناية المركزة.. معلومات صادمة عن مرض أنغام

فيديو

حدثت نفسها في المرآة.. أصالة نصري تكشف قصة تعافيها من المرض النفسي

قميص شيفون وباروكة صفراء.. ويجز يثير الجدل بإطلالاته الغريبة |فيديوجراف

أحلى من الشرف مفيش| بعد تصريحات ابنه.. أشهر إفيهات توفيق الدقن

مقطع مسرّب .. والد حسام حبيب ينشر فيديو لنجله وشيرين عبدالوهاب ويحذفه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

اﻟﻤﺰﻳﺪ